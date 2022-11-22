陳時中車隊掃街正反都有 倒讚哥旁站著挺中媽。曾薏蘋

選戰剩下不到一週，民進黨台北市長候選人陳時中今展開臺北市12區車隊掃街，上午在士林、北投車隊掃街，有支持、有噓聲，緊鄰一位「倒讚哥」旁的，就是一位舉阿中旗的媽媽。

此外，陳時中下午將與國民黨候選人蔣萬安都在中山、大同區掃街，被問到受否有兩邊互踩地盤？陳時中表示，「至少我們這邊一定會禮貌的互相打招呼問好」。

陳時中今上午在士林、北投車隊掃街，有民眾支持，也遇到有人賀倒采，看到「倒讚哥」，車上的陳建仁當場應對說，「這位阿伯謝謝你的熱情」。

陳時中今車隊掃車，陳建仁似乎比他還有經驗，站到戰車上，陳建仁還不斷指導陳時中如何做好防護措施，陳時中出發前被到，有沒有惡補車掃內容？他說，對於車掃，議員、委員都非常有經驗，因此都會跟他稍微提醒；至於12區都同等重要，會照著安排的順序一一前往，總之這12區每一區都要到。

不過他還是要呼籲，民主政治已經漸漸成熟，台北經過很多次的選舉，相信市民的眼光都是雪亮的，希望大家能夠做自己靈魂的主人，把心目中的希望把它投出來。