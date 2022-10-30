「Le Goût樂葵法式鐵板燒」可容納20人的開放式用餐區，裝潢富麗氣派。(陳韻萍攝)

台中新開店「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，以多款法式經典醬汁搭配海陸食材，讓鐵板料理呈現新的風味與視覺。(陳韻萍攝)

「樂葵法式鐵板燒」從湯品到甜點，十道菜品都在鐵板台上料理，民眾可近距離欣賞師傅的技法。(陳韻萍攝)

「樂葵法式鐵板燒」每道菜都像藝術品般，美到令人捨不得吃。(樂葵法式鐵板燒提供／陳韻萍合成)

「Le Goût樂葵法式鐵板燒」網羅不少高檔食材，11／1開幕，業者透露11月已有500客以上預訂。(陳韻萍攝)

後疫情「食」代，受疫情重創的餐飲業者無不磨刀霍霍，準備用美食振興經濟，搶攻民眾荷包。擁有78年歷史的台中新天地餐飲集團，11月開啟全新品牌「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，主打無菜單預約制的高檔法式鐵板燒，包括南非活鮑、龍蝦、Prime牛小排等奢華食材統統入菜，只要1380元加1成，不到1500元即可品嚐7大鐵板燒明星食材，CP值爆棚。11／1開幕，10月開放預約，業者透露：「11月已有500客以上預訂，周末預約已達8成，也有不少平日中午、晚上6到10人的商務預定。」

斥資3千萬構思1年 打造五星級奢華空間

台中新天地餐飲集團是國內第一家餐飲上市企業，以海鮮台菜餐廳在中部婚宴市場占有一席之地。集團想要擴展餐飲版圖的企圖心強烈，企劃了整整1年，斥資3千萬打造新品牌百坪奢華用餐空間。

「Le Goût樂葵法式鐵板燒」選址在台中市北屯區，一出電梯映入眼簾即是富麗堂皇的入口及大片圓拱型落地窗，入內可看見20席橢圓大理石桌面用餐區，近百萬元訂製吊燈，綠色植栽妝點著寬敞的用餐空間，金黃色的燈光打造一股輝煌而溫暖的氛圍。餐廳另有2間各10席的半開放包廂，以及1間VIP包廂，宛若五星飯店的高規質感，令人不免期待之後的用餐體驗。

高檔食材無菜單料理 1418元輕奢價CP值爆棚

新品牌主打法式高檔鐵板燒，採均一價的無菜單料理，新天地集團因為具備70多年宴會頂級食材採購經驗，以量制價，10道菜式可吃到7大鐵板燒明星食材，包括阿根廷天使紅蝦、日本鰤魚、廣島蠔、北海道M級生食干貝、南非活鮑、龍蝦、Prime牛小排，每人1380元加1成服務費，這種價格讓試菜的消費者大感意外，驚呼這價格真的太佛心。

除了高檔食材，業者特邀與米其林三星餐廳合作過的法籍侍酒師YOHAN MOREL，針對餐廳特選海陸食材推薦適合飲用的酒款，讓食客感受高貴不貴的餐飲饗宴。

法式醬汁、擺盤添質感 主廚「食」境秀吸睛

新天地集團為新品牌命名為「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，le goût是法文「味道、味覺」之意，主廚團隊藉由法式經典醬汁巧妙變化，讓傳統鐵板燒增添更豐富的味覺和視覺層次，也帶出食材的特色風味。

在師傅出神入化的刀鏟運用和精心擺盤下，每道菜色的風味與顏值皆呈現法餐的優雅質感，道道佳餚都像個藝術品般，美得令人捨不得吃。像是《廣島牡蠣 秋之蕈 荷蘭醬》這道料理，牡蠣柔軟易熟，其實相當考驗鐵板燒師傅的技術。主廚特選廣島牡蠣，以炙燒鎖住鮮味，搭配法式經典的荷蘭醬，荷蘭醬如天鵝絨般滑順的濃郁奶味，與金桔酸香元素巧妙結合，牡蠣上點綴黑金魚子醬，並以秋菇襯底，珍饈鮮滋在味蕾中奔放，入喉後鹹鮮美味持續淡淡散出，令人難忘。

「樂葵法式鐵板燒」的一大特色就是從湯品到甜點10道菜品，道道都在鐵板台上料理，顧客不但可以近距離欣賞主廚舞刀弄鏟，靈活地將食材料理成佳餚，還可透過主廚深入淺出的說明，對菜色與醬汁運用有更清楚的理解。主廚譚禮欣分享：「鐵板燒師傅的養成並不容易，因為鐵板燒用的刀鏟和一般中西餐的刀鏟並不相同，光是要在高溫的鐵板上將刀鏟運用自如，還要保持食材的完整與適當的熟度，這需要相當長時間的訓練。」此外，師傅們還要對客人介紹食材與醬汁特色，對不少師傅而言又是一大考驗。

法式料理總以甜點為餐飲劃下美好句點，「樂葵法式鐵板燒」也不例外，令人驚豔的是連收尾的甜點都在鐵板上演繹。主廚發揮巧思將法式火焰薄餅與蘋果卡士達慕斯巧妙結合。青蘋果與茂谷柑、茴香等泡製一晚後，在鐵板上加熱並撒上些微的糖，淋上法國諾曼地蘋果白蘭地點火，熊熊火焰在客人眼前燃燒，旋即聞到白蘭地濃郁的酒香，最後淋上小火慢熬的手作太妃焦糖醬。青蘋果脆甜的口感與淡雅酒香，還有香甜的卡士達慕斯，令舌尖饗宴有個完美句點。

環境、食材、服務皆到位 樂葵劍指米其林

「樂葵」從環境到食材，再到烹調技法與擺盤，還有服務人員隨時幫客人換乾淨的盤子、倒水等細膩服務，不難想像「樂葵法式鐵板燒」是否有想要角逐米其林榮耀？業者坦言對入選米其林當然會有期待，但更希望透過新品牌，帶給台中民眾高貴不貴的味蕾饗宴，也為超過一甲子的老牌餐飲開疆闢土，再創江山。

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