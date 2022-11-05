西湖鄉農會斥資300萬元將舊辦公室整修成明亮的展售空間。（謝明俊攝）

西湖鄉所生產的甘藷及白柚是目前當令的農產品。（謝明俊攝）

西湖鄉的白柚與文旦齊名，耐久放又可散發天然柚香。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌5日上午主持西湖鄉農會社區小鋪開張揭幕，全力推薦當地農特產品。（謝明俊攝）

西湖鄉農會社區小鋪開張揭幕，農會並安排在隨近稻田舉辦焢窯活動。（謝明俊攝）

西湖鄉今年甘藷產量及品質非常好，過去每逢秋季農忙之餘，在田間焢窯烤甘藷是許多人童年回憶，西湖鄉農會為了促銷在地農產品，特別將舊農會辦公室改裝成西農小鋪，5日上午由縣長徐耀昌主持揭牌啟用，並在飛龍橋旁稻田舉辦焢窯大會，讓大家共享舊時田園生活。

西湖鄉是苗栗縣種植甘藷的主要產區之一，除了甘藷以外，西湖鄉的白柚目前正值採收期，兩種農產都具備了可以耐久放的優點，民眾買回家後，可以慢慢享用，不用急著吃完，尤其是大白柚放在家中通風處，白柚自然散發出來的香氣，可以清新家中空氣，白柚放久一點更可以提昇甜度，更加爽口好吃，買白柚正是一舉數得。

苗栗縣政府農業處積極輔導18鄉鎮市農會成立農會專有小鋪，來串聯行銷全縣各鄉鎮市的農特產品，讓遊客在縣內各地都可選購18鄉鎮市的農特產品，西湖鄉農會斥資300萬元，將原有農會辦公室整修成西農小鋪，除了展售西湖鄉當地生產的農特產品以外，還可以代銷其它17鄉鎮市農會的產品，達到農會互助合作，一同促銷全縣產品的目的。

5日上午，西農小舖正式開張，苗栗縣長徐耀昌親自到場主持揭牌，隨後並轉往飛龍大橋旁農田，與民眾一同享受焢窯樂趣。

西湖鄉農會表示，新整建完成的西農小鋪，整體視覺以西湖鄉特產文旦柚樹及柚花為主，鋪內除了展售貨架外，還可提供各界申請舉辦食農教育使用，為了喚起大家農野田趣回憶，農會特別選在飛龍橋旁收割完的稻田舉辦焢窯活動，並搭配米食品嚐、農特產品展售、社區表演等活動……等，讓大家共享童時樂趣。