台北市長柯文哲6日一早馬不停蹄，陪著民眾黨新竹市長候選人高虹安到新竹都城隍廟參拜，又到中央、西門市場掃街，再到普天宮參拜。針對前高雄市長韓國瑜昨為林耕仁站台，林耕仁講到新竹被說鄉下哽咽落淚，對此柯文哲表示，「人家沒講你哭什麼？不要表演過頭」，高虹安則說不太清楚情境，無法評論。

柯文哲6日回到家鄉新竹，陪著高虹安和黨籍市議員候選人到宮廟、市場掃街。對於韓國瑜作戰台林耕仁，是否會擔心藍營歸隊，又走向藍綠對決？柯文哲說，他跟韓國瑜很熟，很多場合人家叫韓去，韓也很難拒絕，不過就是點到為止。高虹安則認為，竹市很難變成藍綠對決，因市民自主性高，傳統政黨動員影響程度有限。

而前台北縣長周錫瑋昨晚為林耕仁助講時說，「台積電要離開台灣，民進黨要逼著台積電到美國去」，對此，高虹安回應，這要考量背後股東與產業趨勢，對產業而言政治不要干預太多，不要預設太多政治陰謀，會是比較健康的想法。

針對立委柯建銘在臉書開炮，說高虹安之前講選人不選黨，是在切割民眾黨、暗助沈慧虹，而柯文哲把高虹安的選舉當成選總統的墊腳石。對此，柯文哲說，「想太多，那柯建銘要把沈慧虹當作什麼？魁儡嗎？」

高虹安則還原，最近新竹市棄保、藍白合議題引議，所以她被問時是說，其實新竹市的選民傾向看候選人的特質，所以比較會用「選人不選黨」的方式做選擇，她也說柯建銘很常在臉書寫自己的見解，但不需要去扭曲別人意思，給人欲加之罪。

此外，昨台北市長辯論會討論到棄保，是否認為竹市換北市是假議題？柯文哲認為，北市跟竹市選民素質很高，棄保效應會愈來愈差，尤其北市自認中間選民已經超過50％，意識形態也是困擾台灣政壇很久，相信先進城市都慢慢在脫離。

辯論會上陳時中多次提到柯文哲，指柯文哲說要把悠遊卡發行到上海，結果沒看到悠遊卡在上海發行，反而看到五星旗在台北遊行。對此，柯文哲說，陳要先搞清楚，台北看到五星旗是市長責任還是總統責任？包括警察是中央一條鞭，要不要先問警政署長、內政部長，怎麼會問他？至於陳時中昨天辯論的表現，柯則認為跟預期一樣差。

陳時中今將合體沈慧虹，對此，柯文哲說，陳時中很閒嗎？台北選情很穩嗎？可以到處跑，他也說，陳時中還是好好打台北市長選戰吧。