新竹市長選戰，藍綠白三方互有攻防，根據媒體一份最新民調顯示，民眾黨高虹安以30 %領先民進黨沈慧虹的28 %、國民黨林耕仁的19 %，高虹安與沈慧虹可說平分秋色。

根據《聯合報》今(12日)公布的新竹市長選戰最新民調，高虹安以30 %的支持度領先沈慧虹的28 %、林耕仁的19 %。其中高虹安與沈慧虹的差距在誤差範圍內；28%的選民則無意見/未決定。

至於誰能坐上新竹市長寶座？有32%的選民看好高虹安當選，27%看好沈慧虹，12%看好林耕仁；另外，選民最不希望看到的市長當選人，29%不想看到沈慧虹當選，高虹安以26%居次，林耕仁12%。

再從年齡層進行交叉分析，高虹安在40歲59歲及20歲39歲的支持度最高，分別為35%、34%；60歲以上的選民，林耕仁的支持度最高，獲得26%。

另從政黨傾向來看，林耕仁獲得58%的國民黨選民力挺，77%民進黨選民支持沈慧虹，77%民眾黨選民挺高虹安；在中立選民的部分，高虹安為28%、沈慧虹20%、林耕仁11%。

該民調於11月8日至10日進行，成功訪問1078位新竹市成年民眾，另有224人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0%。