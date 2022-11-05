樂成宮董事長郭松益（右2）親自上台頒發獎助學金。（張妍溱攝）

台中市東區樂成宮奉祀媽祖，舉行「第八屆旱溪媽祖獎助學金」已邁入第7年，今年頒發獎助學金計180萬6000元，共637名學子受惠，廟方無私奉獻愛與關懷，鼓勵學子用功唸書，期待學子努力向學，未來學而有成、造福人群。

樂成宮人員指出，旱溪媽祖獎助學金發放，因去年疫情嚴峻停辦1年，7年累計逾3415名學生受惠，發出的總金額將近881萬8000元；期盼未來能看到獎助學金受惠學子在各行各業發光發熱，並為社會大眾貢獻心力。

樂成宮董事長郭松益說，獎助學金分成3類，低收入戶的大專院校、高中職、國中學生，每人各為7000、6000、5000元，中低收入戶各為6000、5000、4000元，一般家庭各為5000、4000、3000元，國小學童不分種類，都是1000元，除媽祖鼓勵學子用功讀書，更可減輕父母經濟壓力之外，更重要的是只求學子能培養感恩回饋的理念，未來秉持善念，回饋社會人群。

旱溪媽祖獎助學金申請資格，凡設籍於台中市東區（旱溪、樂成、泉源、干城、東英、東信、東門、十甲、東南、東勢、合作、富台、富仁、振興、東興、東橋、新庄）等17里內達6個月以上，就讀國中、高中職、大專院校的學生，以及國小學童，名額沒有上限，只要達到台中樂成宮旱溪媽祖獎助學金申請辦法所規定的門檻即可申請，國小學童部分，則是由東區各國小推薦每班二人受獎。