副市長黃國榮代表市長盧秀燕頒贈獎牌，感謝里鄰長的辛勞付出。（台中市政府提供）

台中市政府29日舉行山線里鄰長及民政人員表揚！來自豐原、后里、神岡、大雅、潭子、東勢、石岡、新社、和平等山線9區15名特優里長、7名績優民政人員、199名績優鄰長及46名服務年資超過20年的資深鄰長，共267人獲獎。副市長黃國榮期盼民政夥伴持續作市民最堅強後盾，提升市民福祉。

黃國榮表示，台中市共有625位里長及1萬2524位鄰長，是守護社會安定的基層力量，市府許多公共事務的推行都需要他們的協助；包括深入地方巡視鄉里環境、政令宣導、弱勢家庭的關懷、反映民意及公共建設的爭取等，24小時、不分晝夜都能看到里鄰長的身影。

黃國榮說，今年山線地區有15名里長獲頒特優里長，推動里內公共事務及各項建設不遺餘力，主動關懷弱勢家庭、協助里民申請各項生活津貼等，全力提升里民生活品質。其中，豐原區豐圳里長鄭文鑫連續服務年資逾27年、東勢區新盛里長吳進聰服務年資近20年，2人長年用心服務地方、為增進里民福祉奔走，深獲里民信賴。

山線地區公所同仁計有7人獲頒績優民政人員，石岡區詹里幹事，民政業務服務年資23年，由最基層的雇員做起，全心投入地方區里事務及社區發展業務，主動查報改善里民生活環境與增進民眾福祉相關事項不計其數，深受里民稱揚；另新社區黃課員，民政業務服務年資達21年，與里鄰長保持良好業務聯繫，有效推行政令，適時反映民意，落實市政建設宣達。

民政局強調，台中市今年度舉辦4場(城區、屯區、海線、山線)里、鄰長及民政人員表揚活動，表揚全市55名特優里長、26名績優民政人員、921名績優鄰長及246名服務年資超過20年的資深鄰長，共1248人獲獎，期盼持續與市府攜手，打造台中成為最宜居城市。