樹林大同山觀景平台整修完工，透視欄杆讓視野無屏障。（新北市觀旅局提供）

樹林大同山觀景步道的觀景平台，擁有近180度的展望視野，是大台北地區著名的觀景地點。因既有木棧道年久經常性損壞，考量民眾使用安全性，新北市觀旅局透過微笑山線計畫向中央爭取經費，邀集相關單位協調進行設施整併，採用自然透視欄杆，減少觀景平台的觀看和拍照的視野阻礙，目前工程已完工並開放使用。

觀旅局長楊宗珉表示，計畫以民眾既有使用需求為考量，將不敷使用的設施進行整併設計，同時尊重既有土地紋理和周遭自然環境，以維持原有絕佳的環境景觀及氛圍。環境設計將指標設施進行整併，增加步道入口辨識及獨特之處，讓民眾享有安全無虞的步行環境與展望空間。

觀旅局說明，樹林大同山觀景步道環境優化工程，是透過實地瞭解民眾使用需求，與土地所有權人充分溝通以及設施管理單位的意見回饋後，取得綜整梳理環境設計理念共識。步道兩側的林蔭加上迎面吹拂的自然風，悠然自適的山林享受怡然自得，觀景平台視野極廣，可遠眺大漢溪、新月橋、觀音山、新北市政府、台北101等知名景點，將大台北地區的美景盡收眼底。

觀旅局表示，市府積極推動微笑山線，強調「親山」、「親近」、「親密」的核心精神，除了進行亮點空間營造之外，亦著眼於步行空間再優化，提供具山林美學且舒適安全的親山環境，同時也推出適合全齡樂遊的旅遊路線，用五感的旅遊方式與鄰近小鎮做結合，提倡旅客可用自己的步調與感官，去欣賞並感受新北微笑山線的美。

「微笑山線」主題網已於24日全新上線全新，民眾可輕鬆的連結到微笑山線的各步道資訊與主題遊程，進一步規畫屬於自己的家山之旅。