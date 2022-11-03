葫蘆墩文化中心打造「穿梭30：時光任意門」，小朋友透過觀察作品找出對應比賽圖形。（陳淑娥攝）

「全國兒童聯想創作畫比賽」今年邁入30年，台中市葫蘆墩文化中心特別於戶外廣場設置「穿梭30：時光任意門」，精選出歷年來近200件作品，讓民眾大飽眼福。此外，「回憶30：生日蛋糕」、「描繪30：合體創作」等大型裝置藝術也別有看頭，即日起歡迎大家一起走進時光任意門，穿梭聯想畫30年。

葫蘆墩文化中心歡度「全國兒童聯想創作畫比賽」30歲，將歷年來2000多件作品中爬梳整理，精選出近200件作品，透過創意與遊戲式體驗發想設計「穿梭30：時光任意門」，以10年為一個區間，呈現出耶誕節日、音樂展演、藝術饗宴等特色主題。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳指出，除了任意門外，還有「回憶30：生日蛋糕」展示聯想畫30年大事紀；大型創作「描繪30：合體創作」則是呈現聯想畫經典場面，巧妙融合歷年比賽圖形於其中，象徵總結過往，並透過創意展開全新篇章。

葫蘆墩文化中心表示，「描繪30：合體創作」即日起展至11月30日，其他藝術裝置展期至12月4日複賽當日。「第30屆全國兒童聯想創作畫比賽」為遊戲式圖形聯想創作競賽，分為初賽與複賽2階段，初賽由學童取得畫紙完成創作後進行繳件，每年級各有70位入選者，初賽入選作品將於11月12日至12月4日展出，12月4日舉行複賽。