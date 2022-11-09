諾貝爾文學獎得主高行健，2020年捐贈給台師大圖書館近600件珍貴資料，為感念他的捐贈之誼、展現藏品獨特價值，台師大「高行健資料中心」11月9日至12月18日舉辦「高行健捐贈手稿文獻展」，《靈山》寫作素材筆記本首次公開。

法籍華裔作家高行健自1982年起寫作《靈山》，這作品並在2000年獲諾貝爾文學獎，此間他輾轉從中國移居法國，其隨身攜帶作為創作素材的筆記本和攝影膠捲，也成為往後30餘年生涯裡，所僅存的中國時期手稿物件。

高行健2012年起擔任台師大講座教授，他在2020年捐贈台師大圖書館近600件珍貴資料，而後台師大成立「高行健資料中心」，推展並深化高行健典藏與研究。

台師大「高行健資料中心」今天舉行「高行健捐贈手稿文獻展」開幕式，這次展出的筆記本，為高行健80年代於中國各地遊歷時的田野觀察記錄，範圍廣及浙江、福建、江西、湖北、四川、貴州、西藏等地，幾乎涵蓋長江流域。

展出的內容包括詩歌、傳說、自然景觀的記載，以及圖像描繪、人物、交通行程等記錄，亦有個人觀點的書寫，除了反映高行健當年旅遊的所見所思，也是深入研究《靈山》乃至於其文學創作歷程的珍貴文物。

此外展覽也展出高行健80年代寫於北京的手稿，分別為短篇小說〈公園裡〉（收錄於《給我老爺買魚竿》）、〈自序〉（《給我老爺買魚竿》序言初稿）及舞劇《聲聲慢變奏》。

高行健今年特別捐贈台師大十幅繪於2020至2022年間的近作，於本次展覽展出，與早期手稿相互輝映，寓意高行健跨越40餘年豐富而深刻的藝術歷程，彌足珍貴。

高行健為本次展覽，特以線上視訊會議方式錄製開幕致詞演講，他表示，當年在大陸寫書和演戲，即使已有嚴格的自我審查，還照樣遇到種種刁難與麻煩，便想寫一部對得起自己的書，哪怕身前不發表。

高行健說，沒想到這部《靈山》居然首先在台灣得以出版，隨後很快譯成了瑞典文、英文、法文等多種版本。現在台師大的特展也是對他創作生涯美好的回顧。