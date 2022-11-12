楊淵文基金會董事長楊燦煌，12日上午率領家族以基金會之名捐新北市復康巴士，此次也是他捐獻的第2輛復康巴士；新北市副市長劉和然到場參加捐贈儀式，高度肯定楊家對地方及公益的貢獻以及善舉。

楊燦煌表示，第一次捐贈復康巴士於2020年母親楊林玉霞告別式中，以紀念母親捐贈復康巴士，此次捐贈以父親楊淵文命名的基金會捐贈，藉以感念雙親含辛茹苦的養育之恩，也盼能拋磚引玉，讓更多需要幫助的身心障礙者受惠。

劉和然表示，楊燦煌曾擔任台北縣蘆洲鄉民代表、台北縣議員，在國際獅子會300B1區總監任內捐贈「燦煌號」及「成功號」2部大型捐血車給台灣血液基金會，另今年初又以父母為名之「淵文、玉霞」捐贈大型捐血車。

他說，楊燦煌平時為人也急公好義，本次捐贈之復康巴士是新北市第689輛，因逐年須汰換達一定使用年限之車輛，實際營運總數為541輛，市府會好好管理維護，讓私公協力發揮最大效益。