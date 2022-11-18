這起火警最終造成5台機車被遭焚至骨架，該處騎樓也被燒到面目全非。(黃敬文翻攝)

新北市新莊區幸福路568號的附近騎樓，今(18)日凌晨有數台停在該處的機車突然起火，火勢迅速蔓延波及大量機車，所幸消防人員獲報後即時趕往現場滅火，最後造成5輛機車被燒到只剩骨架，另外也有4人受到輕傷，詳細起火原因仍有待調查。

這起火警發生在今日凌晨2時44分許，幸福路568號附近的騎樓有停放的機車因不明原因起火，火勢一度蔓延至附近多台機車，一發不可收拾，消防人員趕到後立刻進行灌救，最終在凌晨4時08分成功撲滅。

這起火警最終造成5台機車被遭焚至骨架，該處騎樓也被燒到面目全非，另外有11台機車也被波及出現大小損傷，而由於該處樓上為民宅，有3名住戶因吸入濃煙而身體不適送醫治療，另外也有名63歲的江姓男子眼見自己的機車也將慘遭祝融，試圖移車時雙手也不慎遭燙傷，也送往醫院急救，幸無大礙。

詳細起火原因仍由鑑識人員調查，警方目前正擴大調閱臨近的店家監視器，釐清起火原因仍有待警方釐清。