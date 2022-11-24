屏東基督教勝利之家23日晚間驚傳火警，幸好最後有驚無險，現場40人安全疏散，當中1名癌症化療者由警消帶下樓後送醫安置，起火原因尚待釐清。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東基督教勝利之家23日晚間驚傳火警，消防局出動17車37人及20名義消前往救援，一字排開的消防車看得民眾心慌慌，幸好最後有驚無險，現場40人安全疏散，當中1名癌症化療者由警消帶下樓後送醫安置，起火原因尚待釐清。

屏東消防局指出，23日晚間8點41分獲報，屏東基督教勝利之家傳火警、4至6樓間有煙冒出，因該場所收治許多身心障礙及行動不便患者，當下立即派遣第一大隊、特搜大隊、屏東、屏二、長治及麟洛分隊共計17車37人及20義消前往救援。

屏東基督教勝利之家23日晚間驚傳火警，幸好最後有驚無險，現場40人安全疏散，當中1名癌症化療者由警消帶下樓後送醫安置，起火原因尚待釐清。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

警消說，救災人員到場後，現場已無明顯冒煙狀況，加上勝利之家的火警自動報警系統及警報器啟動後，員工已開始疏散，所以現場有39人很安全的疏散到安全處所，但有1名在4樓化療的癌症患者因行動不便，由警消帶下樓，隨後轉送屏東基督教醫院安置。

屏東基督教勝利之家23日晚間驚傳火警，幸好最後有驚無險，現場40人安全疏散，當中1名癌症化療者由警消帶下樓後送醫安置，起火原因尚待釐清。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

經警消逐層搜索後，於1樓雜物間發現起火點，隨即出一水線將火勢撲滅，再以熱顯像儀確認火警現場安全無熱源後，後續交由火調人員處理，警消表示，起火原因尚待釐清。