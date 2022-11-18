111學年度全國高級中等學校海事水產類及家事類學生技藝競賽11月起陸續展開，新北市中華商海、樟樹國際實中及穀保家商共獲得4座金手10優勝。其中樟樹國際實中為此次競賽大贏家，共獲得2金手9優勝佳績。

海事水產類學生技藝競賽，包括7項職種競賽，共130名選手角逐金手獎，競爭激烈，其中中華商海睽違多年再次獲得金手第二名及優勝殊榮。獲得航海職種金手獎第二名的航海科三年級黃亮瑋選手感恩的表示，特別感謝陳水圳老師的教導及付出，能得到金手就是對老師最大的回報，更感謝家人的支持；另一位航海科三年級許少瑄選手獲得優勝的佳績，他興奮的說，在這次競賽中學習到只要堅持和持續努力，自然會有甜美的果實。

家事類學生技藝競賽共有316名選手參賽，樟樹國際實中為此次競賽大贏家，共獲得2金手9優勝佳績，穀保家商也獲得1金手殊榮。在「飾品製作」職種項目中勇奪金手獎第三名的樟樹流行服飾科三年級吳欣穎選手說，參賽的每一位選手都是各校百裡挑一的精英，能在眾多競爭者中得到金手第三名，感謝一路堅持、指導自己的鄭姿蓉老師，以及隨時給予鼓勵的同學們。

獲得金手獎第四名的樟樹流行服飾科三年級何幃充選手表示，從校內初選、選手培訓再到比賽，歷經五個月放學後的夜晚、假日不斷的練習、翻閱歷屆術科題目還有老師不厭其煩的指導解題技巧。

印象最深刻的是老師常說，創作要有獨特性，首先要喜歡自己的設計，依據題目思考製作程序，並務必在4小時內完成作品。一路走來要感謝家人的支持及鄭姿蓉老師的指導，還有科上選手們的相互扶持與互勉。

穀保家商美顏組金手指導老師蔡明娟科主任表示，呂安妤同學在培訓時表現不如預期，所幸好勝的她並沒有因此而放棄，反而在暑假期間持續練習，在幾次的模擬賽中皆有不錯的表現，自信心因此而增加不少，最終獲得金手獎的肯定。

而此次帶領學生獲得雙料金手獎的樟樹國際實中鄭姿蓉老師表示，平時學校課程及活動建立學生正向的價值觀，很幸運能指導這兩位心理素質非常強健的選手，看到選手被針刺傷的手及手上被剪刀剪過的疤痕，都化為榮耀的印記，勤奮的精神令人動容。

教育局指出，新北市金手培訓計畫規畫三級培訓及6種技職競賽人才培育機制打造奪金團隊。為鼓勵爭取佳績，新北首創加碼獎勵金激勵指導教師及學生，第1至3名學生分別可獲得2萬、1萬2千元及1萬元，以實質回饋給予付出心力師生肯定，期勉選手挑戰自我、締造佳績。