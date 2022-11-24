溪南國中校長張倉漢表示，此次比賽相當不容易，選手們壓力頗大，所幸最後順利奪下冠軍，同時要特別感謝仰望基金會支援讓孩子順利登上國際舞台。（潘虹恩攝）

台中溪南國中積極發展機器人教學社團，日前學生陳恩、吳承穎遠赴德國多特蒙德參加「2022國際奧林匹亞機器人競賽」，從73個參賽國家、365支隊伍中脫穎而出，榮獲「機器人運動」項目冠軍；另，台中市3所學校學生組成台中聯隊，也於「未來工程師」項目獲得第1名佳績。

溪南國中校長張倉漢、主任陳柏宇、總教練胡啟有及教練邱浚源帶領5位選手出國參賽，於24日凌晨6時多抵達桃園機場，隨後返回學校，溪南國中於校門口放鞭炮慶賀，台中市議員吳瓊華到場鼓勵選手獲得好成績，市府教育局也派員前來祝賀。

溪南國中學生陳恩、吳承穎在「2022國際奧林匹亞機器人競賽」榮獲「機器人運動」項目冠軍。張倉漢表示，此次比賽相當不容易，前面大概打了10場預賽，唯一輸了1場是輸給馬來西亞隊，未料進入最後4強時又再冠亞軍賽中對上馬來西亞，選手們壓力頗大，所幸最後順利奪下冠軍，同時要特別感謝仰望基金會支援讓孩子順利登上國際舞台。

同由教練林弘軒帶領的「台中聯隊」由明道中學學生李鼎為、太平國中學生林仲斌與台中高工學生林柏盛3位跨校組成，也於「未來工程師」項目獲得第1名佳績。

學生吳承穎、陳恩表示，為了此次競賽準備了半年之久，很高興拿了名次回來，覺得這麼久的努力沒有白費；學生李鼎為、林仲斌與林柏盛則表示，他們3位來自不同學校，只能利用周末至溪南國中練習，比較辛苦，在比賽過程中也有遇到一些困難花了很長時間才解決，最終能獲得冠軍相當開心。

吳瓊華為選手們致贈花束，她說，溪南國中屬台中較偏鄉的學校，在資源不多的情況下，學校仍以「機器人社團」努力培養有興趣的孩子投入程式語言設計及實作等領域，特別感謝家長會以及家長的支持，她也會持續爭取經費來協助推廣。