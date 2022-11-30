由易遊網主辦的「台灣最美飯店」今年已經邁入第五屆，由超過30萬投票數以及15位達人加權評分，2022年得票結果日前出爐！承億集團最新力作──「承億酒店TAI Urban Resort」，以自高空透明無邊際泳池賞覽高雄亞洲新灣區絕美的海天一色夕陽風景與「經典雙人房」房型，勇奪「最美都會飯店冠軍」、「最美房間」殊榮，承億集團旗下「桃城茶樣子」與「潭日月」也以高於競爭對手數倍之姿的投票數分獲「最美設計旅宿冠軍」及「最美客房冠軍」，可謂今年最大贏家，並完成蟬聯最美飯店冠軍四連霸紀錄。

承億酒店25樓大廳，閱讀廣場櫃檯。(承億文旅提供)

承億文旅桃城茶樣子，外觀是茶箱堆疊意象。(承億文旅提供)

2022 台灣最美飯店票選活動，時間從 2022年11月15日至11月24 日截止，以一人一票的方式共吸引超過30萬投票數共襄盛舉參與票選，承億集團過去三屆皆有最美飯店的得獎紀錄，本屆帶著全新飯店品牌氣勢風光完成四連霸紀錄。

方山水獨賣套房青龍山脈。(承億文旅提供)

承億集團2022旗下新品牌「承億酒店TAI Urban Resort」自今年9月試營運起即成為網路討論度最高的飯店，以「亞洲新灣區的文化客廳」為主題定位與萬眾注目位在酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」，強勢佔據社群媒體的版面，成為高雄最熱門的打卡點。置身池畔亞洲新灣區的遼闊景觀盡收眼底，白天的高雄港灣透過暖陽日照將海天連成一線，傍晚夕陽落下滿天晚霞映入眼簾，夜晚鳥瞰絢爛市景將身心靈全然放鬆，承億酒店氣勢十足的閱讀廣場與藝術走廊打造獨樹一格的城市風景，加上酒店內豐富的藝術收藏與裝置藝術還有系列策展與體驗活動，皆使得承億酒店以獨特的姿態獲網友票選成為「2022全台最美都會飯店冠軍」，並以可自落地窗飽覽山海河港與高雄知名地標八五大樓的「經典雙人房」再拿下「2022最美客房」。

由承億集團自地自建的「承億文旅桃城茶樣子」是亞洲唯一以阿里山高山茶為主題的體驗式設計旅店，建築外觀宛如白色積木堆疊而成，靈感來源來自台灣茶葉早期出口的茶箱堆疊意象，展現獨特的美學思維，飯店內設計感十足的大廳如同走入台灣老茶行，客房內更放有每天熬煮的茶湯讓旅客以茶入浴來泡澡，眾多以茶為主題的巧思讓承億文旅桃城茶樣子不僅自開幕以來長年維持高住房率更自2019獲選為「台灣最美飯店冠軍」至今輕鬆完成四連霸的冠軍紀錄。

去年才開幕的承億文旅潭日月改造自日月潭名勝文武廟的香客大樓，由承億集團以「文武兼俱的東方美學文化」為主題將日月潭意象呈現給旅者，飯店內又以獨享無死角日月潭夢幻美景的「方山水獨賣客房」為最大熱門，以東方書院美學結合文創設計的風格，屢獲住客高分好評，透過開窗即端景的設計，將視覺延伸至戶外景觀，以供旅人大口吸納山林水潭之靈氣，需提早至少3個月以上預訂的「方山水獨賣客房」自2021獲選為最美客房以來，今年再次毫無懸念地蟬聯「2022全台最美客房冠軍」。

以空間設計美學為強力基石的承億集團擅長以文化美學融入在地旅遊，並透過空間設計及創意細節作為轉譯，將藝術落地深入生活，每次新作皆以獨特文化底蘊觀點，為每位旅客帶來意想不到的住宿體驗，承億集團董事長戴俊郎表示：「旅客找尋旅館，不再只是住宿服務，而是一個全新體驗的平台，除為了體驗特色主題飯店而旅遊外，也願意更積極在旅遊中嘗試新生活風格，換言之有能力不斷創新打造跨界體驗的旅店將成為旅行目的地。」本次易遊網舉辦的2022全台最美飯店競賽活動，承億集團旗下高雄承億酒店、承億文旅桃城茶樣子、承億文旅潭日月皆以高出競爭飯店約3倍的票數狠甩對手獲頒為各類別冠軍，風光成為實至名歸的「2022全台最美飯店」最大贏家。

承億集團品牌長簡巧珊除表示感謝全台旅客的支持與喜愛之外也透露令人期待的消息，承億集團預計將於離島小琉球、台東池上與嘉義仁義潭在未來三年內持續拓點展店，屆時融入地方美學文化縮影的全新旅宿勢必將再次擾動飯店界。