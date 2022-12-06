香港影帝周潤發演出多部經典作品，更曾拿下台灣金馬獎最佳男主角的殊榮，而一向熱愛運動的他，近期在香港舉行的越野錦標賽中發現他的身影，賽後他更與其他選手自拍，展現親民的一面。

昨（5）日在「香港越野錦標賽2022」事後上傳至臉書的起跑影片中，周潤發即使身穿運動裝，頭戴鴨舌帽、墨鏡及口罩，都難掩他的明星光環，據悉，該比賽中周潤發雖未能奪冠，但10公里的賽程僅花費56分39秒，可以說是相當厲害，而香港田徑總會也曬出比賽當天周潤發與選手的自拍照，完全沒有大明星的架子相當親民。

周潤發賽後親自掌鏡與選手自拍。(圖／截圖自微博)

事實上，周潤發過去在戲劇上累積許多經典作品，先前憑藉《英雄本色》、《龍虎風雲》及《阿郎的故事》三度獲得香港電影金像獎最佳男主角，並兩次獲得台灣金馬獎最佳男主角，1995年更遠赴美國好萊烏拍攝，知名度相當高。

然而，身為巨星影帝的他絲毫沒有擺任何架子，面對粉絲合照幾乎來者不拒，他曾說：「不少人與我素未謀面，卻默默支持我30多年，現在他們只想見我3分鐘，難道也不答應？」如此討喜的個性，難怪多年來深受大家的喜愛，今年67歲的他鮮少出現在螢光幕前，但經常外出跑步，如今還現身參加比賽，看來身體非常健康。