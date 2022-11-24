111學年度全國高級中等學校農業類學生技藝競賽日前於員林農工激烈登場，計30所高中職及255位學生競逐49個金手獎及75個優勝獎。新北市淡水商工園藝科勇奪2座金手1優勝及團體獎第1名，其中園藝職種更連續四年獲得全國第一名，展現學校深耕技職教育卓然有成。

園藝科潘昱杰選手為學校延續園藝職種金手獎第1名殊榮。(照片/新北教育局收)

爺爺是專業種植有機葉菜類及瓜果類農友、父親則從事大樹移植及寄養繁殖工作的園藝科潘昱杰選手表示，從小耳濡目染了解農事、樹木工程及專業移植知識，希望畢業後發展家裡的事業，讓有機蔬菜栽培加入更具現代化、科學化農業栽培技術，可以掌控蔬菜的品質穩定；而樹木移植結合景觀設計及專業修剪技巧，讓樹型能更合乎庭園景觀的使用，存活率提高，希望培養更多專業技職技能，讓原有的家業能跟著時代腳步前進。更謝謝淡水商工教師及歷屆冠軍學長姐一路的栽培及給予最大資源支持，很開心能為學校延續園藝職種金手獎第1名殊榮。

園藝科潘昱杰選手(左)與指導老師簡怡臻老師(右)合影。(照片/新北教育局收)

喜歡溜冰但更愛園藝的林婕紜選手榮獲造園景觀職種金手獎第4名後興奮的表示，用溜冰的興趣觸動造園景觀的靈感，未來將繼續發揮自己的興趣及專業到極致，成為自己生命中最精采的篇章!林同學也提到，因為爸爸是位專業種植切花的農友，在阿里山上栽培許多進口花卉，常聽他細數而對花卉產生了濃厚的興趣。在老師的鼓勵下代表學校參加技藝競賽，3個月內把學科、識別、製圖、施工熟練到精熟，每一次的練習用盡全力，每個環節都精益求精。

淡水商工校長于賢華說明，園藝科近四年培訓學生參與農業類技藝競賽園藝相關職種皆獲得金手獎第一名，學生畢業皆升讀優質國立大學，今年又誕生園藝職種潘昱杰選手，真的是很令人振奮。園藝科主任林仁守表示，師生參加競賽，有教育局金手培訓計畫的支持、園藝科老師們的團隊合作，以及學生勤奮、不放棄的態度，都是獲獎的重要關鍵。選手與老師們在訓練及競賽期間的殫精竭慮在宣布獲獎的那一刻都值得，也培養出濃厚的革命情感，期待每年的好成績能鼓勵學弟妹，勇於面對艱鉅的挑戰。

教育局指出，新北市金手培訓計畫規劃三級培訓及6種技職競賽人才培育機制打造奪金團隊。為鼓勵爭取佳績，新北首創加碼獎勵金激勵指導教師及學生，第1至3名學生分別可獲得2萬、1萬2千元及1萬元，以實質回饋給予付出心力師生肯定，期勉選手挑戰自我、締造佳績。