白宮周三宣布，拜登政府今年冬天將撥款135億美元，為美國低收入家庭降低取暖成本。

美國衛服部在聲明中表示，作為該計畫的一部分，政府將向「低收入家庭能源援助計畫」（LIHEAP）提供45億美元資金。

根據美國能源情報署（EIA）10月發布的冬季燃料展望報告，因燃料成本飆升和天氣轉冷，今年冬天美國家庭的取暖費用可能比去年高出多達28%。

白宮表示，這筆新撥款將用於資助美國人的取暖費、未支付的公用事業費，以及修繕家用能源設備的費用，將有助於降低民眾的能源成本。

另外，美國能源部將從《降低通膨法案》中撥款90億美元，協助多達160萬戶家庭升級住房，以降低能源帳單。

在美國約1.3億戶家庭中，約9成使用天然氣或電力取暖，其餘使用取暖油、丙烷或木材。

EIA預測今年冬天美國一般家庭的天然氣取暖費用約931美元，電力取暖費用約1,359美元，分別較去年上漲28%和10%。此外，今年冬天使用取暖油的取暖費用預估將較去年上漲27%，約為2,354美元，使用丙烷取暖的費用估將上漲5%，為1,668美元。雖然天然氣的價格大漲，但仍將是美國最便宜的取暖能源。