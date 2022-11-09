日前美國為了紓解俄烏戰爭對其國內所造成的破壞性通膨壓力，一再催促石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）儘速增加石油產量。最後以沙烏地阿拉伯為首的OPEC+逆鱗以對美國，反而實施減產措施來維護產油國自身利益。此舉引起美方嚴重不滿認為沙國傾俄，放話要「重新評估」與沙國的關係。

依照歷史有深度的路徑依賴慣性，美國要求OPEC+增產不成不會只是孤例。不過數日時間，再傳印度石油部長普利接受美媒CNN訪問時，遭主持人逼問「印度是否從購買俄羅斯石油中獲益，是否存在道德疑慮？」。普利直截了當的回擊：「道德疑慮不存在，政府對印度民眾負有道德責任，我們有13.4億人口，政府必須確保他們得到能源供應，所以誰有什麼，我們就買什麼。我們還從加拿大甚至美國購買石油。」說的不是別的，正是直批美國為首的一干西方國家可以維護自己的國家利益，為何其他國家不行？

沙國、印度兩事件都不是美國第一次要求其他國家配合美國利益行事，CNN等西方媒體更不是第一次採取帶有意識形態立場的歧視偏見，來訪問特定議題當事人。「美國也配說教」、「西方到處高舉道德大旗，但自家後院裡滿是不道德」、「美媒沒資格在道德問題上指責印度」則是印度網民與許多國家民眾對美國的共同質疑。

這些質疑不是無的放矢。長久以來，美國為首的西方國家基於自己國內的建設發展需要，毫無節制的向世界各地帶有非民主威權特徵的國家，大量購買包含石油、天然氣在內的天然資源，卻無視於這些國家統治者的統治基礎與正當性薄弱，長期包庇這些統治者賺取巨額外匯，再回過頭來壓榨其國內人民。

這樣的利益輸送生態，只要這些統治者不挑戰美國的國家利益，甚至配合其利益行事，他們的政權就能得到認可；反之，隨時可能被美國點名為違反人權國家、恐怖主義國家，進而藉故實施軍事干預或由情報機關採取干涉內政的顛覆行為。

種種行事作風一言以蔽之就是「美國能你不能」的雙重標準，美國的對外民主標準，如同其國內被扭曲的「傑利蠑螈」選區劃分笑話一樣，採取的是不平等的差別式待遇，一切以既得利益者的權力保存作為制定規則的依歸。

從沙國為首的OPEC+逆向減產石油，以及印度「超買」俄國石油的事件一一發生，毫無疑問，當前國際秩序正朝重新解構去中心化的多極體系方向前進。被去中心化的目標當然是美國，當前美國國力被其國內問題嚴重拖累，開始濫用特權在國際事務上掠奪短期的國家利益，造成普遍性的國際性民怨，已然逐漸撼動其霸權體性的基礎與正當性。

如美國依舊延續「美國能你不能」作風不改，只會加快其霸權衰微的速度，屆時台灣的苦日子也將提前到來，國人必須有所警悟。

（作者為自由撰稿人）

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