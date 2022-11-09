正值中國軍方近日在珠海航展上大秀肌肉之際，美國軍方準備撤離在日本空軍基地的老舊F-15戰機，以較先進的F-22A暫時部署來填補空缺。美國之音引述專家建議，美國應向該基地永久部署F-35A等第五代戰機，提升美國在印太地區的戰鬥態勢以及嚇阻中國入侵台灣的威懾力。

美國空軍第18聯隊（18th Wing）11月4日宣佈，來自阿拉斯加的F-22A戰機於當天抵達位於日本沖繩的嘉手納空軍基地（Kadena Air Base），以準備開展在該基地服役超過30年的F-15C／D戰機的階段性撤出。

該聲明說，美國國防部將暫時部署較新、較先進的戰機來填補F-15戰機撤出後的空缺。F-22A戰機將與該基地的其他軍備合作，以維持戰機的戰力，增強美軍的備戰狀態、捍衛日本，並且確保印太地區的自由和開放。

報導稱，米切爾航空航天研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）未來概念和能力評估主任、美國空軍退役上校馬克·岡辛格爾（Mark Gunzinger）指出，「我敢肯定，美國沒有意圖發出這樣的信號，但中國很可能會將此視為美國軍事實力繼續削弱的另一個指標。」

11月8日，第十四屆中國國際航空航天博覽會（也稱珠海航展）首次展出包括中國自主研製的新一代隱身戰鬥機殲-20在內的「20」系列中國空軍重器，以及翼龍-3、飛鴻-97A、彩虹-7等無人機裝備。

11月1日，美國國會四名共和黨議員致函美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），要求他就第18聯隊汰換F-15戰機的具體步驟作出簡報。他們擔心，美國國防部的決定向中國共產黨，以及印太地區的盟友和夥伴釋放了錯誤的信號。

信中寫道：「我們認為國防部用輪換部署部隊取代永久派駐戰鬥機的計畫，將導致美國在印太地區的前沿戰鬥力明顯減少，從而降低了侵略（台灣）的門檻，並且顯示拜登行政當局關於印太地區的談話要點與美國在該地區的實際承諾之間的持續不匹配。」

不過，美國智庫新美國安全中心高級研究員、國防項目主任佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）在推特發文指出，撤走F-15是增強對華威懾、減少美軍資產脆弱性的廣泛策略的一環，「（F-15C／D）這些是舊的第四代飛機，考慮到解放軍先進的分層防空系統，它們在對華戰爭中不會有太大貢獻。」

The US Air Force F-15Cs based on Kadena AFB on Okinawa are retiring & are not being permanently replaced. This does not weaken deterrence vs China & should not be seen as a lack of US commitment to allies & partners in the region. 🧵https://t.co/9MYiiVjqND — Stacie Pettyjohn (@StaciePettyjohn) October 28, 2022

她提醒，中國有1000多枚短程彈道導彈（SRBM）和300多枚陸射巡航導彈（GLCM），射程可以抵達沖繩，可能摧毀美軍停放在基地的戰鬥機。美國戰機可以迅速部署到該地區，並計畫分散在許多基地，以降低其脆弱性並提高在受到攻擊時的作戰能力。

報導引述美國外交政策網站「1945」的國防和國家安全編輯布倫特·伊斯特伍德（Brent M. Eastwood）分析，這一改變未必會削弱美國在潛在台海戰爭中的戰鬥力，F-15C／D會被功能更強大的F-22猛禽戰鬥機取代，並且可能會與F-15EX或F-35等更好的飛機每6個月輪換一次。

伊斯特伍德指出，台灣衝突可能不會持續很長時間，最讓人擔心的是中國的航母殺手導彈（carrier-killing missiles），但美國海軍很清楚其射程，並且會在衝突爆發的第一天就瞄准這些導彈。美國空軍可以使用其轟炸機艦隊用防區外導彈摧毀敵軍的防空系統，然後在航母遠離射程時獵殺中國的這些武器。

伊斯特伍德說，「如果衝突持續到第三天，F-22、F-35以及F-15EX戰鬥機會派上用場。一旦航母殺手消失，美國航母就會加緊行動。另外可以肯定的是，中國每個月都在變得越來越強，造船和飛機製造的工業基礎非常強大。美國必須跟上中國的國防工業。」

被譽為「太平洋的拱心石」（Keystone of the Pacific）的嘉手納空軍基地，是美國在遠東最大的空軍基地，距台灣約600公里。該基地的美國空軍第18聯隊，是美國太平洋空軍（PACAF）里規模最大的作戰聯隊。

報導引述美國空軍戰略事務諮詢顧問詹益庭(Eric Chan)分析，F-15從嘉手納基地撤出後，潛在對手將更難預測美國軍事資產位置，並在第一次打擊中瞄准目標。「美國越來越多的將盟國和合作夥伴納入我們的戰略和作戰計劃，這為美國建立了必要的信任，以減少美國脆弱的前沿戰鬥力。」

詹益庭說，「長期以來，美國及其盟國、夥伴已習慣於將『存在』（presence）作為一種保證和威懾的形式，這讓各方都存在一定程度的被動性。鑒於對手不斷增強的能力，現在是時候重新審視這一觀念、開發一種提供保證或者威懾的新方法。」

米切爾航空航天研究所的岡辛格爾指出，美軍向嘉手納基地部署戰鬥機有三個原因：向地區盟友提供保證（assurance），嚇阻中國的侵略以及保衛日本。

他表示，短期輪換部署存在諸多缺點，包括輪值機組人員和維護人員更難深入瞭解該地區，與當地盟友建立穩固的工作關係等等——這些對於衝突期間的無縫聯軍行動都至關重要。

「俗話說，這還將搶了東家給西家（rob Peter to pay Paul），意味著這些輪換戰鬥機將無法在包括歐洲在內的其他戰區進行作戰。」岡辛格爾建議，更好的選擇是將第五代戰鬥機F-35A永久部署在嘉手納基地，「這可能需要空軍提高其F-35的採購率，今年的數字僅僅有33架，而不是空軍所需要的每年80架。這不是美國空軍的錯，因為它的年度預算比陸軍和海軍的預算少了數十億美元。」

美國企業研究所（American Enterprise Institute）的軍事專家2日也在《防務新聞》發文建議，美軍應盡快在日本三澤空軍基地（Misawa Air Base）長期部署F-35A戰機。緊急作戰情況下，幾分鐘和幾小時就可能會在敵軍的入侵計劃面前產生重大差異，臨時將部隊引入印太戰區會增加升級的風險。

岡辛格爾指出，如果沖繩持續存在足夠數量的輪換戰鬥機部隊，美國前沿戰鬥力可能只有很小程度的削弱。但真正的問題在於，美國空軍的現有戰鬥機庫存太少太舊，無法同時應對與中國發生重大衝突、本土防禦以及威懾第二個機會主義侵略者等國防戰略的要求。

岡辛格爾說：「美國對沖繩基地的決定是空軍太老、太小的一個症狀。這一行動也可以直接追溯到前國防部長令人難以置信的短視決定，將空軍的F-22計劃縮減為僅僅187架飛機，並在機隊中保留太多老化的F-15C／D。」

九十年代初，美國空軍對於F-22最初計劃的採購數量是750架，後來被削減到381架。美國前國防部長鮑勃·蓋茨（Robert Gates）最終於2009年宣佈，在生產187架F-22戰機後就關閉這一生產線。

米切爾航空航天研究所所長、美國空軍退役三星中將大衛·迪普杜拉（David Deptula）1日在《富比世》雜誌撰文批評，蓋茨沒有看清中國威脅而做出災難性決定，從太平洋撤出2個F-15C／D中隊的永久存在是美國削減對後繼飛機投資的必然結果。

他認為，美國空軍現在處於其75年歷史中最老化、規模最小、準備最差的狀態，亟需國會提供充足資金、提高購買戰鬥機的速度。

迪普杜拉和岡辛格爾共同撰寫並於九月發佈的研究報告顯示，在2027年至2030年這一中國可能準備攻台的關鍵時間段，美國空軍的第五代戰鬥機將少於原計劃的45％。

為了提高應對台灣和南中國海突發事件的高速空中作戰（high-tempo air operations）能力，岡辛格爾還建議，美國亟需在關島重建永久性轟炸機部隊；繼續在澳大利亞北部皇家空軍基地輪換部署轟炸機；獲得更多空投反艦武器以及B-21隱形轟炸機。

岡辛格爾說：「B-21將具備生存能力、武器有效載荷能力、遠程射程和其他所需屬性，在數小時內（而不是像某些海軍和地面部隊需要數天或數周）威懾並在必要時反擊中國的侵略。毫不誇張地說，B-21將成為美國的『威懾中國轟炸機』(China deterrence bomber) 。」

詹益庭則指出，提升美國空軍的作戰可信態勢，意味著向中國展示與其他軍種以及盟國和夥伴一起快速投入戰鬥力的能力，「如果美國空軍在太平洋的戰鬥空中巡邏（Combat Air Patrol）涉及澳洲飛機和日本船隻，侵略者必須考慮攻擊該巡邏隊的作戰利益，是否值得與三個國家同時開戰。」