台中市長盧秀燕28日晚間大造勢，遭質疑使用空拍機拍攝畫面；競選總部澄清，是使用吊車拍攝。國民黨前台北市議員羅智強表示，塔綠班看到空拍照見獵心喜，在網路帶風向，他不禁說，不要再胡亂攀扯，以免民進黨台中市候選人蔡其昌也被帶衰。

羅智強今(29日)在臉書貼粉專貼文表示，塔綠班一天不抹黑就會死嗎？盧秀燕昨天（28日）晚上在沙鹿舉辦造勢晚會，塔綠班看到人潮洶湧、場面盛大的空拍照，見獵心喜，在網路帶風向，企圖讓民眾以為盧秀燕晚會違法出動空拍機。事實上，晚會是租用合格吊車，吊載人員拍攝高空照，根本未使用空拍機。

羅智強指出，台中市刑大證實晚會前有不明空拍機盤旋。反倒是塔綠班用來唱衰盧秀燕造勢場人數的「真正違法空拍機」空拍圖。卻總是第一時間出現在挺蔡其昌的側翼社團，然後再由塔綠班網紅擴散。

羅智強質疑，請問蔡其昌、民進黨，怎麼那麼巧？要不要出來交代一下。現在出來帶風向，說盧秀燕陣營「違法使用空拍機」，根本就是做賊喊抓賊。

羅智強認為，盧秀燕施政滿意度名列前茅，打造幸福台中，媽媽市長深得民心。民進黨無計可施，只能奧步盡出。他奉勸帶風向的側翼，馬桶已經搞臭陳時中、不要再胡亂攀扯，讓蔡其昌也被帶衰。

網友紛紛表示，「昨晚看了造勢晚會直播，熱血沸騰，真羨慕台中有位媽媽市長，溫柔的語調，1450和側翼是抹不黑的，正道不孤，加油！」、「我是台中市人，我以媽媽市長為榮！」、「放心！台中人意志堅定，唯一支持盧秀燕」、「他們還沒下重手的喔」、「再怎樣去抹也是徒然，台中人的心是堅定不移」、「市長做得很好，市民都有在看」、「連吊車都考慮到了，不簡單！」、「媽媽挺媽媽！加油！」