高雄市中油大林煉油廠27日發生火警，現場不斷傳出爆炸聲；附近居民28日包圍廠區抗議，要求「不遷村請遷廠」。前民進黨立委沈富雄預測認為，中油大林廠這一把火，恐怕可以把高雄市長候選人柯志恩的選情燒起來。

沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，高雄重工業多，所以污染、空污、工安問題就多。遷村也好、遷廠也好，為什麼遷不動？問題在哪裡？當然高雄市長陳其邁每次都震怒，但從震怒到執行，開始啟動，這裡頭應有什麼困難。他覺得，這是國民黨可以下手的地方，而且這一把火，恐怕可以把柯志恩的選情燒起來。

資深媒體人尹乃菁認為，非常的離譜，今年大林煉油廠已經第4次發生問題。而且對於高雄的民眾來講，大林煉油廠長期的污染之下，現在他們非常高興迎來台積電設廠，但是台積電是一個吃電的大戶，台積電都還沒有來，高雄今年輪流停電，已經到了一個離譜、不可思議的地步。

尹乃菁指出，28日陳其邁在第一時間也只能夠叫中油出來澄清、道歉，但道歉能夠解決什麼問題嗎？現在對高雄、大林的民眾來講，你就是要立刻提出一個可行的解決方案，不能夠讓他們再這樣落空。