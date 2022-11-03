國民黨高雄市長候選人柯志恩日前提出青年政策，強調減輕青年壓力，民進黨高市議員候選人李雅慧、黃雍琇揭露，柯志恩擔任淡江大學學務長與立委期間除了主張「漲學費」，竟還在2014年擔任淡大學務長時，讓宿舍費飆漲24％，漲幅為當年全國之最，狂酸柯志恩根本是「漲價女王」。

繼揭露柯志恩在任學務長與立委期間力挺「漲學費」後，李雅慧、黃雍琇3日再度踢爆柯志恩2014年擔任淡江大學學務長期間，竟放手讓宿舍費飆漲24％，漲幅為當年全國最高，引發家長和學生反彈，她們認為，中南部家長送學子北上求學開銷本來就大，柯志恩卻增加外縣市學生家庭負擔，無法想像若「漲價女王」當選市長會如何對待高雄父母與孩子。

李雅慧表示，柯志恩身為淡大學務長，就是宿舍漲價的始作俑者，面對學生反彈，「柯學務長」聲稱調漲住宿費是因將耗資大翻修，又已18年未漲，才有調漲必要，但當時該校學生會長並不領情，稱校方在登記宿舍的截止日公告調漲，引起許多同學懷疑學校「先斬後奏」、「要結帳時才告知漲價」，一度有學生想發起抗議行動。

黃雍琇表示，從柯志恩先前提出「私校學費自主」主張，就知道她相信高教是可以透過自由市場的邏輯加以運作，是「教育商品化」的信徒，若讓她主導相關政策，校方或者「家大業大」的資方也許眉開眼笑，但恐對弱勢造成嚴重衝擊。

黃雍琇質疑，一座市府掌理的各項規費、場館門票收入、各局處行政裁罰基準，甚至是地方稅項目都不勝枚舉，若是用自以為是的各種理由，就能漲價24％的話，根本不可能達到柯志恩口中常講的「翻轉低薪」，老百姓也不可能過上「好日子」。

對於柯志恩2日針對「漲學費」回應，李雅慧認為，柯志恩通篇不談她是否維持過去支持漲學費的立場，僅敢以「提升私校競爭力」含糊帶過，就是心虛。此外，學貸最主要用途就是為了繳學費，柯志恩主張學費調漲卻又補貼學貸利息，立場自相矛盾。

柯志恩競選總部表示，對於2位議員候選人不實指控感到遺憾。柯志恩2日受訪時已經強調，當時私校學費自主仍處於討論階段，最終仍須由教育部決定是否放行。綠營為了選舉操作，刻意扭曲令人遺憾。

柯志恩競總進一步強調，據綠營議員候選人新聞稿所述，柯志恩2014年擔任淡江大學學務長，又說教育部對柯曾任教育委員會召委的壓力，仍能挺住沒准漲學費，但柯志恩2016年開始擔任立委，這樣簡單的時序都弄不清楚，就無的放矢、惡意抹黑柯志恩，實在可笑至極。