台南地檢署召開地方查察賄選座談會。（台南地檢署提供／曹婷婷台南傳真）

距九合一選舉投票日剩23天，儘管今年選情冷，但部分選情激烈選區的檢舉賄選情資也不斷湧入，台南地檢署截至11月2日受理檢舉賄選情資195件，目前相關事證都仍在查證中，其中，某區1名里長候選人涉以禮券賄選，檢察官諭知12萬元交保，全案仍在偵辦中。

台南地檢署表示，截至目前受理的賄選、選舉暴力案類型仍不脫傳統的現金、物品、餐飲旅遊行賄、賭盤、散布假訊息、暴力恐嚇、遷移幽靈人口、捐款宗教活動賄選及毀損等最多。

南檢指出，相較4年前選舉，今年賄選情形其實比較少，反而因為里長選舉較為激烈，隨著投票日逼近，檢舉賄選的情資也增加，目前受理賄選情資多與里長選舉有關，相關案件經南檢分區承辦檢察官指揮警調等機關針對檢舉內容蒐證、調閱相關資料，已傳訊69人、搜索9處所，經調查後，之前有某區1名里長候選人涉以禮券向選民賄選，被檢察官諭知12萬元交保。

高檢署檢察長張斗輝昨天由南檢檢察長葉淑文與主任檢察官周盟翔陪同到台南市調處新營站與南市警新營分局，慰勉第一線查辦賄選人員的辛勞，同時再對辦案人員提醒情資是查賄之母，要加強對內、對外的布雷並經常了解狀況，查緝選舉賭盤、防制暴力介入，維護選舉公平、安全。