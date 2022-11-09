嘉義市長選舉延長賽，爭取連任的嘉義市長黃敏惠因有市政公務，委託競選團隊今天到選委會完成登記，代為登記的競總辦公室主任張寬煜表示，黃市長有重要公務行程，委託他代表辦理登記，目前也沒有規畫參加電視辯論會。
張寬煜偕黃敏惠競選總部總幹事蔡明顯，於上午11時15分許在選委會辦理黃敏惠參選市長的登記手續，繳交20萬元保證金及個人相關資料，完成登記。
張寬煜表示，黃市長今天有市政重要行程，特別委託他與蔡總幹事代表到選委會登記，雖然選舉期程有變化，勇媽黃市長的支持者一定全力相挺到底，做黃市長的強而有力的後盾，挺勇媽全力打拚市政。
對於李俊俋再邀黃市長參加電視辯論會，張寬煜回應說，目前規畫參加政見發表會，沒有規畫參加電視辯論會。
嘉義市選委會總幹事柳明宏表示，市長競選期間12月8日至17日共有10天，依規定會辦理公辦政見發表會，辦理的日期、採取傳統或電視政見發表，將擇期與各候選人協調、以及選務委員會研議後公布。
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