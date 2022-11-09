黃敏惠競選總部辦公室主任張寬煜偕總幹事蔡明顯今天代表黃敏惠市長辦理登記。（廖素慧攝）

嘉義市長選舉延長賽，爭取連任的嘉義市長黃敏惠因有市政公務，委託競選團隊今天到選委會完成登記，代為登記的競總辦公室主任張寬煜表示，黃市長有重要公務行程，委託他代表辦理登記，目前也沒有規畫參加電視辯論會。

張寬煜偕黃敏惠競選總部總幹事蔡明顯，於上午11時15分許在選委會辦理黃敏惠參選市長的登記手續，繳交20萬元保證金及個人相關資料，完成登記。

張寬煜表示，黃市長今天有市政重要行程，特別委託他與蔡總幹事代表到選委會登記，雖然選舉期程有變化，勇媽黃市長的支持者一定全力相挺到底，做黃市長的強而有力的後盾，挺勇媽全力打拚市政。

對於李俊俋再邀黃市長參加電視辯論會，張寬煜回應說，目前規畫參加政見發表會，沒有規畫參加電視辯論會。

嘉義市選委會總幹事柳明宏表示，市長競選期間12月8日至17日共有10天，依規定會辦理公辦政見發表會，辦理的日期、採取傳統或電視政見發表，將擇期與各候選人協調、以及選務委員會研議後公布。