運動中心議題近日成為高雄選戰話題，陳其邁3日出席「鼓山運動中心動土典禮」，對於國民黨高雄市長參選人柯志恩先前批評市府在選前猛推運動中心是「衝數字」，陳其邁回應，選舉期間難免會有一些「選舉語言」，但自己不會太在意。

柯志恩先前批評高市府用學校改建運動中心，恐排擠到學生使用時間，且運動中心只是用一般學校改建，藉此衝高數字，也提出楠梓區要有運動中心的訴求，對此，陳其邁回應，楠梓運動中心在今年7月就已經動工，柯志恩可以問一下她們同黨的議員就會非常清楚。

陳其邁進一步指出，市政還是要是實實在在去做，在選舉期間難免會有一些「選舉語言」，他認為不用太在意這種「選舉語言」，自己也不會在意，但運動中心或相關建設就是1座1座做好，好好解決民眾的需求，這是他們做事情的態度。

陳其邁表示，他在2年前市長補選的時候，就提出2年內要興建10座運動中心，由於運動中心受到普遍市民的歡迎，所以再新增加4座運動中心。在推動運動中心的過程中，都有跟當地的居民、議員都做最好的溝通，來建造最適合當地民眾使用的運動中心。