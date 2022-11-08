民進黨台北市長候選人陳時中遭爆疑勾手人手，引發爆料者國民黨北市議員徐巧芯、陳時中競選政策總召集人管碧玲這兩個女人的戰爭。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（8）日表示，徐當初揭露是要呈現媒體是否受壓力，而不願曝光該訊息，但陳時中酒足飯飽後的行為是否合適，社會自有公平來看待。

徐巧芯6日晚間發布多張照片指控，陳時中在餐敘後對著已婚的台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩，而李的丈夫丁金聰人就在旁邊。該事件發酵後，徐巧芯昨晚再加碼爆料影片，管碧玲回嗆「影片曝光，徐巧芯打臉自己！很正常的行走，正好凸顯自己惡質的操作！」雙方各說各話，誰也不讓誰。

柯志恩今被媒體問及此事時直言，針對陳時中事件必須分幾個層面來看，第一徐巧芯當初是想呈現媒體既然已掌握訊息，也很想公布，但後來為何被壓制下來，是否受到壓力之下，不願透露太多的訊息。

柯志恩提到，第二個是政治人物，在酒足飯飽之後的一些行為是否合適，這點社會自有公平來看待。不過，柯志恩也從女性的角度來看，對於被陳時中所勾手的這位副院長，呼籲大眾應給予她更大的一個同理心。

柯志恩認為，現在畢竟該名女性照片，還有人被搜出來後，對她會造成困擾，也提醒媒體在處理這樣狀況時，勢必該對於女性保障上要有多一層思考。