國民黨高雄市長候選人柯志恩公布車掃路線，今（14）日首日從大旗美區出發。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩公布本周「繞著高雄跑」車掃路線，今（14）日首日從大旗美區出發，其中晚間將到美濃廟口開講，而對手陳其邁今下午也將到大旗美區陪同新人車掃，兩人又不約而同回防三山，柯志恩笑說「我不太想看到他（陳其邁），大家就各自根據自己的步伐」。

柯志恩今公布「繞著高雄跑」車掃路線，包括下午2時六龜街講（新寮土地公廟：六龜區三民路）、下午3時10甲仙街講（甲仙區文化路和安街口）、下午3時50分杉林街講（杉林農會對面：山仙路）、下午4時40分內門街講（南海紫竹寺）、晚間7時30分美濃天后宮廟口開講。

她今在記者會指出，今天起將展開一系列車掃鐵人行程，並強調這次跟一般車掃不一樣，會安排固定的定點下來開講，如今天在甲仙區文化路和安街口會有5分鐘的街講，民眾可以到場聆聽或透過網路直播收看，這就是未來選戰倒數幾天，最主要的選戰策略，因高雄非常大，將再次把她已走過2次的地方再巡迴，讓大家更認識柯志恩。

媒體問及，陳其邁今天在大高雄掃街，但柯志恩早上才安排一場車掃路線記者會。柯志恩解釋，早上也有安排行程只是沒有公開，下午開始掃街，但這樣比較其實沒有太大意義，「而且我晚上都到廟口開講，陳市長是不是也要選幾個廟口一起開講啊？」

陳其邁今也將到大旗美區，下午3時陪同黨籍議員參選人林慧欣車掃，柯志恩今下午車掃也是大旗美區，兩人又是有志一同。對此，柯志恩笑說，「我不太想看他（陳其邁），我想大家就各自根據自己的步伐」，三山本來就是高雄大家都會去拜訪的地方，只是剛好湊巧，而今晚她將在美濃天后宮開講，替高市議員林義迪加持及鼓勵。