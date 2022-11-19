立委管碧玲。（袁庭堯攝）

九合一選戰進入選前黃金周，民進黨高雄市長候選人陳其邁今下午出席大旗美造勢暨客家與原住民後援會成立大會。立委管碧玲在台上宣講時，提到日前柯志恩「去了了」之說，她狠批不是因為國民黨沒執政，而是他們沒心，甚至也提到前瞻預算議題，直呼：「不要擋預算就不會去了了」

民進黨高雄市長候選人陳其邁下午出席於旗山體育館舉辦的大旗美造勢暨客家與原住民後援會成立大會，暖場活動就已經湧進許多支持者，在豔陽底下，高舉旗幟吶喊，也有人身穿原住民傳統服飾前來力挺，跟著舞台上歌聲搖擺。

在陳其邁正式上台前，立委管碧玲也於台上宣講，她提到，日前國民黨高雄市長候選人柯志恩與江啟臣在宣傳車上，說到「20年沒執政，都去了了」，管說：「是這樣嗎？是因為沒執政嗎，去了了是因為他們沒心，沒誠意，對高雄沒愛」，她也說：「在立法院當立委時不要擋捷運預算，這樣就不會去了了，去了了不是沒有執政，是因為沒有愛高雄，擋高雄綠能和捷運預算」