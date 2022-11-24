陳其邁掃街拜票，民眾揮旗熱烈歡迎。(摘自陳其邁粉專)

高雄市長選戰進入最後關頭，高雄市長陳其邁今（24日）在鳳山掃街拜票，呼籲和他一樣愛著高雄的選民，想親自決定這座城市的未來，現在還來得及！11月26日回家投票、出門投票。

陳其邁24日在臉書粉專貼文表示，你就④最重要的一票。謝謝可愛的市民朋友們，總不吝嗇給他滿滿鼓勵。一個旗幟、眼神、手勢，都感動人心！不到48小時就要投票，和他一樣愛著高雄的選民，一定也想親自決定這座城市的未來。現在還來得及！11月26日，缺你一票，幫忙固票、回家投票、出門投票。

網友表示，「市長投4號！議員要全壘打！高雄破百萬」、「我的鄉親們真可愛」、「要出來投票！真的差你一票！」、「出面投票就會贏」、「就4要投陳其邁」、「邁邁市長正在前往當選連任的路上，台灣加油，高雄起飛，我愛邁邁」、「最後一哩路了，高雄人催落去，票投起來，讓4號陳其邁衝高票連任成功」。