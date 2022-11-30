舊稱電動自行車的微型電動二輪車從30日起要領牌才能上路。（洪靖宜攝）

監理所人員實車查核。（洪靖宜攝）

電動自行車容易取得，加上免考照、免掛牌非常方便，改裝又容易，但也衍生許多亂象，因此經修法後從今年11月30日起更名為微型電動二輪車，並納管掛牌後才能上路。高雄市區監理所今也發出的第一面車牌，盼能杜絕肇事、酒駕等違法問題，保障用路人安全。

舊稱電動自行車的微型電動二輪車從30日起要領牌才能上路，高雄市區監理所趨前到點服務，第一站來到光陽高雄總經銷鈞慶車業，協助在地民眾辦理微電車領牌，高雄一名郭先生備齊所需文件領牌，經過現場實車查核及文件審查後，成為高市所到點服務發出的第一面AA90001號牌。

高雄市區監理所到點服務除了現場辦理實車查核領牌服務，為了幫助民眾能夠順利領牌，更協調產險公會派駐保險業者到現場辦理強制險納保，完成到點服務一條龍。統計高雄的微型電動二輪車，高雄市區監理所需完成掛牌車輛為30830輛、高雄區監理所則有22329輛，預計明年底要完成7成。

高雄市交通局長張淑娟說，微型電動二輪車雖然方便，是菜籃族、學生和外籍移工仰賴的運具，但也存在風險，據統計今年1至8月就有530多人因使用電動車受傷，後續也面臨因為沒有投保權益受損，因此掛牌納管是具有跨世代意義，現在修法後可以管理，對於後續永續發展有更多幫助，高雄也有1200餘輛的共享微型電動二輪車，也會開始要求業者掛牌。

高雄市區監理所所長劉育麟表示，過去因為沒有納管，形成許多亂象甚至發生事故求償無門，正式掛牌後有保險保障，失竊肇事也能快速找到車主，已經掛牌的車輛在這2年內，查核路檢會從寬，尚未納管會從嚴，是否有改裝或超速，呼籲使用者盡快到各區監理所辦理。對於使用中未領牌車輛，從即日起到2023年12月31日前辦理，就可省下450元牌照和行照規費，鼓勵大家盡快掛牌完畢。

光陽機車表示，領牌應備文件有車主身分證明文件、印章、車輛來歷證明及強制險，一般民眾最難以取得的就是出廠證明，因此光陽機車設置了專屬網站可供車主依車架號碼查詢並自行下載出廠證明，讓光陽微電車車主領牌證件的準備更簡單，並能至監理所輕鬆掛牌。