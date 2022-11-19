九合一選戰進入選前黃金周，高雄市長選戰為前瞻預算來回交鋒。昨日立委趙天麟與高市議員候選人林智鴻、林志誠舉行記者會，針對國民黨候選人柯志恩擔任立委時，凍結高雄捷運「路竹延伸線」、「黃線」建設經費的案件就高達20件，應為當年的杯葛向高雄人道歉。對此，陳其邁今也表示，她應講清楚過去為什麼要反對，為什麼當時要抗爭。

針對立委趙天麟昨日晚間偕同高市議員候選人林智鴻、林志誠舉辦線上記者會，批國民黨高雄市長候選人柯志恩當年扼殺「高雄軌道建設」20次，列舉出當年杯葛前瞻預算，凍結高雄捷運「路竹延伸線」、「黃線」建設經費等案件高達20件。陳其邁今被問及時先表示，2017年他與李昆澤和趙天麟都是立委，國民黨審查前瞻預算時，包含高雄3大建設，軌道建設、綠能建設以及體感科技，共1800多億，他說：「當時的柯委員在2017年7月5日院會發言就是反對軌道和綠能建設，在野黨反對所有前瞻預算，有丟麵粉等意識抗爭，柯委員沒想到有天會來選高雄市長，過去高雄建設，當時的柯委員反對，她於2020年時到板橋選立委。」

陳其邁說，國家建設是一體的，各地人民都有不同需求，需要中央支持，建設應不分黨派，不分在野或執政黨，市政上也相同，如93期日照中心鳳山工協新村，是國民黨議員劉德林建議的，有需求就做，這是我們的態度，他也認為：「柯委員要講清楚。」

「過去為什麼要反對，為什麼當時要抗爭」，陳其邁說，前瞻預算經過2400多次表決為何要否決，最後再次強調：「要說清楚！」