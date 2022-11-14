中廣與蓋洛普徵信公司今公布台北市長選舉封關民調，國民黨的蔣萬安34.25％領先，與民進黨陳時中的22.79％、無黨籍黃珊珊的15.6％拉開差距。

中廣與蓋洛普徵信的結果顯示，蔣萬安支持度為34.25％、陳時中22.79％、黃珊珊15.6％、蘇煥智僅0.54％，22.9％尚未決定，其餘為其他或表示不投票；民調調查時間為2022年11月12日至13日，以電訪方式進行，有效樣本數1072份，在95％信賴水準，抽樣誤差正負3％。

中廣與蓋洛普分別在9月26日、10月24日與11月14日共發布3次台北市長民調，蔣萬安支持度分別為27.76％、29.67％與34.25％，呈現穩定上升；陳時中支持度分別為19.72％、22.13％與22.79％；黃珊珊分別為20.90％、17.42％至15.60％，支持度一路下滑。

從年齡交叉分析來看，20-39歲有25.98％支持蔣萬安，23.72％支持陳時中，22.83％支持黃珊珊，三人旗鼓相當；40-59歲38.70％支持蔣萬安，21.44％支持陳時中，19.33％支持黃珊珊；60歲及以上則有36.38％支持蔣萬安，23.50％支持陳時中，5.16％支持黃珊珊。

中廣董事長趙少康表示，從這份民調趨勢顯見，蔣萬安民調有逐步往上升，陳時中也微幅上升，但黃珊珊則節節下降，其實黃珊珊表現不錯，但對於她一直說要打破藍綠高牆令人啞然失笑，柯文哲當年因為被民進黨支持才當選，其實並沒有打破藍綠。

趙少康指出，從政黨支持度來看，陳時中拿到88.35％民進黨傾向民眾的支持，黃珊珊也在台灣民眾黨傾向民眾中拿到88％支持度、蔣萬安拿到87％國民黨傾向民眾的支持，各政黨支持者都歸隊了，剩下要爭取的就是看人不看黨的中間選民。

前台北市長郝龍斌認為，民進黨一直打藍綠對決對陳時中有幫助，因為陳時中近日陷入高端、鹹豬手等爭議，但支持度仍穩定上升，可見與藍綠歸隊有關，但年輕選票並沒有上升，可見抗中保台口號得不到年輕人的認同，未來第一與第二的兢爭激烈，預期恐對第三名的黃珊珊選情造成非常大的影響。

國民黨立委賴士葆強調，藍綠對決已經形成且強化，黃珊珊在這段時間表現不差，但支持度被撕裂，原來支持她的淺綠與淺藍都歸隊，因此黃珊珊會很辛苦，未來這趨勢將更加顯著，而即使藍綠歸隊，陳時中基本盤仍然上不去，因為仇恨值非常高，台北市民非常討厭陳時中，未來蔣萬安則是要擔心被投票率低影響。