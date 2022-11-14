高雄市長選情白熱化，藍綠交鋒低薪議題。針對高雄近3年薪資成長率8.91％，漲幅為6都最高。國民黨高雄市長候選人柯志恩今（14）日痛批，比起提出許多數據來包裝政績，房價、物價都在上漲，可支配所得才是人民最有感的數據。

媒體報導「高雄市近3年薪資漲幅是6都最高」一事，柯志恩指出，高雄市不論是平均每戶、每人的可支配所得，即扣除所有必要開支後，可支配的所得部分，「對不起我們高雄是6都倒數第2，只贏過台南」。

「我們高雄不夠低薪嗎？」柯志恩提到，尤其目前房價、物價都在上漲，可支配所得才是人民最有感的數據，就是人民直接的感受。她怒批，比起提出許多數據來包裝政績，更是要看人民真正有感覺面向，才是真正解讀數字的方式。

高市勞工局今指出，根據勞動部2022年8月薪資行情勞工退休金新制提繳統計數據，高雄市近3年工資成長率8.91％為6都第一。探究主要原因為高雄市近2年積極推動產業轉型、招商引資有成，除有台積電、5G產業於高市設廠外，也帶動相關產業之衛星廠商進駐，帶動薪資成長及勞動條件優化，進而促進高市平均提繳工資提升。