高雄今（19）日又停電，苓雅、新興區共877戶停電，台電正派員搶修中。不過，由於日前高雄頻頻停電，國民黨高雄市長候選人柯志恩曾批「高雄停電是日常」，如今適逢選前倒數階段，勢必又被藍營「撿到槍」。

台電高雄區處指出，高雄市苓雅區光華一路、尚禮街、新興區中正三路、民生一路、民族二路、東海街、復橫一路、渤海街、開封路、黃海街、中正市場一帶等處，共計877戶停電，目前已立即派員查修中，至於停電原因有待查明。

柯志恩日前痛批，高雄光是9月至少發生8起停電事故，平均一周兩起，影響近1萬8000用戶，比例之高令人咋舌，頻繁停電事故已引起龐大民怨，卻始終未見市府檢討改善。

當時台電回應，將持續加強區域線路巡檢、汰換老舊設備，降低停電事故的發生，避免停電造成民眾不便。至於外力造成的事故停電，台電以加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低配電設備受外物影響的風險。