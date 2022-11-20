高雄駁二藝術特區此周末舉辦「2022駁二動漫祭-同人誌創作展」，吸引大批民眾前往朝聖，不過20日早上就有網友在高雄大小事貼出文章，表示有女性民眾闖入輕軌軌道上，甚至連負責交管的同仁都沒發現，直呼太誇張。捷運警察表示，同仁已加強巡邏，若找到民眾身分，將開罰1500至7500元罰鍰。

有網友在高雄大小事貼出照片，表示看見一名女性民眾戴著耳機，漫步在駁二藝術特區的輕軌軌道上，但似乎因為聽音樂的關係，旁人大吼勸離該女性時，當事人都未察覺異狀，網友更指出連交管的同仁都沒察覺此情形，直呼「比美術館還誇張」。

主辦駁二動漫祭的文化局表示，辦理大型活動時都有加派人員在路口巡守，但此次動漫祭面積廣大，有高雄輕軌貫穿全區，因此呼籲到訪民眾，千萬不要隨意闖入輕軌軌道，或逗留拍照，以維持安全。

捷運警察表示，這2天因為駁二動漫祭活動開展，特區內部的人潮較多，過去駁二內部對於輕軌的宣導都做得不錯，但該名民眾可能是外地前來的，所以才會沒注意到狀況。目前同仁已加強駁二內部的巡邏；若能查到該名民眾身分，將會請交通局做裁處，可開罰1500至7500元。