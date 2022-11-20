高雄某營造公司承接水利局鳳山溪汙水處理工程，工地圍籬因排水不良傾倒，害簡姓少男騎車經過時不慎擦撞、撞上電線杆身亡。簡男雙親哀痛至極，求償1500萬元。一審判營造公司須賠償511萬元，二審高雄高分院認為營造公司外包工程不可卸責，駁回上訴，可上訴。

該營造公司2016年8月承包高市水利局鳳山溪汙水區第四期第三標工程，將「卵礫石層短管推進、打鋼套管工法」」外包給黃姓包商，在工地現場設計地下水抽取設施，用來排除施工井內的積水。

2018年9月某日一早，現場郭姓工人奉命將太空包直接綁在鐵架上用來過濾地下水，但積水卻直接往道路排放，不慎沖倒圍籬，所幸當時及時搶救扶正，並未釀成事故。稍晚，過濾後的地下水排出水勢依然過大，再度推動圍籬向外側傾倒，簡姓少年騎車閃避不及擦撞，撞向路邊電線桿，送醫搶救過程身亡。

簡男雙親難以承受喪子之痛，認為工地設置有疏失，怒告營造公司及相關現場負責人，求償1500萬元。

營造公司相關人等強調，該工程已外包給黃男，工地安全及風險公司均無需負責，還反控簡男騎車超速、違規也有過失。

法官查出，該公司與水利局簽約內容，明定「積水或地下水排除時，不得橫流街道上，如必須流經道路時，須鋪設排水管或採取其他適當方法排水，以免影響交通或損及他人財物」，營造公司對包商的監督之責不可轉嫁。法官認定無證據證明簡男超速或違規，判營造公司等相關人需賠償簡男父母511萬元。

營造公司不服上訴，強調在當地已經設置「道路施工」、「工區速限20」警示標誌，已提醒用路人需減速慢行，但簡男仍超速、緊貼圍籬騎車，發生事故也有肇責。高雄高分院法官認為，工地地下水外溢造成路面溼滑，縱使簡男不超速也難逃死劫，駁回營造公司上訴，全案仍可上訴。