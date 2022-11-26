柯志恩受訪時，表示心情輕鬆，坦然接受任何成果。（崔正綱攝）

今日九合一選舉，國民黨高市長候選人柯志恩今日早上前往戶籍所在地新興七賢國小投票，身穿白色襯衫並在胸前別上藍色蝴蝶胸花，與一旁身穿黑衣的女兒形成強烈對比。柯志恩投完票後接受媒體訪問時表示她心情非常輕鬆，對她而言，努力去做，坦然接受任何成果，並呼籲大家趕快投票，高投票率才能看出民意所在。

柯胸前藍色蝴蝶胸花、一旁女兒成另類焦點。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

身穿白色襯衫、別著藍色蝴蝶胸花的柯志恩與她女兒上午9時28分到七賢國小，一下車就直奔投票所投票，走在狹小的國小走廊上，面對前方不停拍攝的記者們，還貼心地說：「小心！怕你們摔下去」提醒記者們要注意腳下，以免發生意外。

柯志恩將票投進投票箱裡。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

而一旁女兒穿著黑色方領合身上衣，也是現場一大亮點，與柯志恩成顯眼的對比，面對媒體詢問是否是做搭配時，柯笑著說：「都隨手抓就穿了」，並沒有任何搭配意思。

不久柯志恩完成投票後，面對媒體詢問投票感想，柯表示，她心情非常輕鬆，昨晚睡了一個好覺，對她而言，努力去做，坦然接受任何成果。

柯志恩胸花為藍色蝴蝶，是否有其他象徵意義？柯表示，這是跟文創青年買的，因為支持本土青年的創作，藍色是代表政黨的顏色，她還滿喜歡，並無特別意思。

因選舉前日夜奔波，媒體問及投完票是否好好放鬆，柯志恩說，等下要回去就換衣服，騎個YouBike好好地去看看高雄市區，並且找個咖啡廳坐下來，她想接下來這會是她的日常。

此外，柯志恩也表示，大概下午4、5時左右會到競總，與大家一起看開票結果。她還大喊「大家趕快起來投票吧！」，強調這是身為一個國民的權利跟義務，還是鼓勵大家多多投票。

面對上午較少選民投票，柯志恩提及，可能是大家會睡到自然醒，她期望中午之後人潮會湧現。還是把投票率衝高，她覺得這對於不管是哪個政黨來說都是比較所樂見的。

柯志恩投完票後乘車離去。（崔正綱攝）

她表示，因為大家還是想看看選民目前的意向如何，所以把投票率衝高的話才能看出民意所在。