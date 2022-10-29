年底地方大選結束後，2024總統大選緊接著上場。根據《美麗島電子報》搶先曝光的「希望誰擔任下一屆總統？」最新民調，A組合為副總統賴清德為37.8%、新北市長侯友宜29.5%、台北市長柯文哲18.6%；B組合為賴清德46.0％、柯文哲27.1％、國民黨主席朱立倫10.1％。媒體人吳子嘉認為，柯文哲仍然有強大的力量。

美麗島電子報董事長吳子嘉29日在《董事長開講》網路直播節目中表示，「希望誰擔任下任總統」10月民調，分成兩組合︰A組合︰為賴清德、侯友宜、柯文哲。該組合中，賴清德從6月的41.5％降至8月的37.1％，10月回到平盤的37.8％；侯友宜則從6月的28.0％升至8月的29.5％，然後到10月29.5％，完全不動；柯文哲10月民調為19.6％，到8月的19.0％，再到10月的18.6％，顯示柯文哲仍然有強大的力量。

吳子嘉接著指出，另外是B組合︰為賴清德、柯文哲、朱立倫，吳子嘉喊，出事情了，可說是慘劇。賴清德從48.8％變成42.6％，再變成46.0％；柯文哲則突然間從30.5％跳到31.1％，再跳到10月的27.1％，其實都在誤差值內，在「三腳督」的時候，他變成第二名；第三名是朱立倫。

吳子嘉表示，在B組合中，朱立倫從6月的7.4％、8月的9.6％，一路到10月的10.1％。他甚至預言，如果國民黨贏得年底的桃園市長選戰，朱立倫可能代表國民黨出來選總統，那麼今天就可以宣布2024年總統大選的結果。