苗栗縣長候選人鍾東錦在最新民調中仍居於領先。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

TVBS最新民調出爐，鍾東錦與徐定禎仍以小幅差距維持在領先群，謝福弘民調緩慢攀升。徐定禎強調距離投票只剩22天，將會加速衝刺，對於勝選有十足的信心，也呼籲所有期盼打破黑金政治的朋友，給徐定禎四年的機會，11月26日一起勇敢站出來，讓苗栗換黨換人做做看！

徐定禎表示，近期的TVBS及其它民調，都顯示出徐定禎和鍾東僅兩人的差距極小，始終維持在誤差範圍內。因此不論民調是微幅領先還是微幅落後，都會加以參考，針對較強的選區持續鞏固選票，針對較弱的選區則會積極補強。

徐定禎指出，本次TVBS民調還有將近2成4的選民沒有表態，除此之外這次也極力呼籲外縣市求學、工作的遊子返鄉投票翻轉苗栗，因此推估得票結果將會比檯面上預估的民調數字還要高。徐定禎也說明，這次是苗栗72年來首次出現改變的曙光，因此拜託苗栗鄉親以及旅外遊子，共同集中選票，支持最有可能當選、最有行政經驗的徐定禎。

徐定禎強調，今年苗栗縣長選舉絕非藍綠之爭，而是大是大非的選擇，綜觀台灣政治發展的歷史，從來沒有讓黑道入主過縣政府，我們不要讓濫墾濫伐的土皇帝當縣長，也不要讓財產申報不清的砂皇當縣長，更不要讓前科滿滿的黑道當縣長，因此懇請各位鄉親一起站出來「拒絕黑道，守護家鄉」。共同「集中選票，搶救苗栗」，徐定禎4年的機會，讓最有機會當選的徐定禎進入縣政府，給，洗刷苗栗國的污名，讓苗栗改變成真！