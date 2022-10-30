桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（30日）在八德區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以43票大幅領先，鄭運鵬20票、鄭寶清7票、賴香伶3票。其中張善政、鄭運鵬就差距了23票。

桃園孫先生今（30日）在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清等4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以43票大幅領先，鄭運鵬以20票居次，鄭寶清拿到7票排第三，賴香伶3票居第四。

選擇張善政的民眾表示，「感覺不錯」、「讚！」、「他的政見對桃園最好」、「感覺很好」、「最喜歡他，很好很正直，身材又高」、「國民黨」、「肯做」、「看起來很舒服」、「比較正直」。

選擇鄭運鵬的民眾認為，「他有魄力」、「他當立委不錯」、「很實在」、「口碑好」、「他是本地人」。

選擇鄭寶清的民眾表示，「買房子的補助(政見)」「在桃園做得不錯，台鹽董事長也做得不錯」。