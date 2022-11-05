國民黨新竹市長候選人林耕仁說，為了這塊土地、為了新竹未來發展，自己一定要拼下去，他對土地、城市有很深感情，不能讓別人看輕。（王惠慧攝）

話說到激動處，林耕仁哽咽落淚，現場群眾不斷為他加油，韓國瑜開講前還不忘拿出手帕為林耕仁擦淚。（王惠慧攝）

前高雄市長韓國瑜5日晚間來到竹市為林耕仁站台，許多民眾也到場力挺。（王惠慧攝）

前高雄市長韓國瑜5日晚間來到竹市，為國民黨新竹市長候選人林耕仁站台，林耕仁講到激動處哽噎落淚，韓國瑜也講出金句「莫忘世上苦人多，新竹居然無苦人」，並舉起林耕仁的手，肯定林耕仁有「9999」含金量，一定會做最照顧市民的市長。

新竹縣長楊文科、新竹縣議長張鎮榮、前黨主席江啟臣、立委鄭正鈐、曾銘宗、李德維、前台北縣長周錫瑋、桃園市議員候選人張碩芳等人，都到場支持林耕仁，要求藍營集中選票，下架民進黨。主辦單位估計現場有1萬名支持者到場。

周錫瑋呼籲不要分散投票，拜託支持國民黨唯一提名的林耕仁，桃園市支持張善政、新竹縣支持楊文科，希望支持民主的票、討厭民進黨的票，以及支持和平自由的人一起站出來支持這3位候選人。許修睿則批評民進黨治國無能，要口罩沒口罩、要快篩沒快篩、要疫苗沒疫苗，年底一定要用選票下架無能的執政黨，讓願意做事的林耕仁進入市政府，為市民服務。

楊文科則說，他與新竹縣議長張鎮榮一起前來，共同呼籲藍軍要團結，新竹縣市要共好、雙方彼此不分，共同發展，他肯定林耕仁有穿透力，重視園區讓新竹繁榮發展，並表示新竹縣市發展密不可分，一起努力才有未來，希望藍軍集中選票，讓新竹大獲全勝。

林耕仁一上台提到自己有3個感動，第1是感謝鄉親天冷仍到場為他加油，他說新竹市我們的家，這個城市是大家的，第2個感動是，支持者就像他的家人來為他打氣，第3也感謝韓國瑜市長來為他站台。

林耕仁說，為了這塊土地、為了新竹未來發展，自己一定要拼下去，他對土地、城市有很深感情，不能讓別人看輕，有人說他是「鄉下人」他沒意見，但絕不能說新竹人是鄉下人，強調現在是球賽下半場，一定要翻轉新竹、藍天再現。

話說到激動處，林耕仁哽咽落淚，現場群眾不斷為他加油，韓國瑜開講前還不忘拿出手帕為林耕仁擦淚。韓國瑜致詞說，自己滿腔熱血但看八點檔還是容易被感情左右，看到林耕仁是發自真心的落淚，今日站在林耕仁旁邊好可怕，因為有人說他會把我打死，暗諷宅神朱學恒說看誰幫林耕仁站台就要站一個打一個。

韓國瑜說，政治人物手上有權力要給人民什麼？他相信蔡英文總統不會貪污，但蔡旁邊一大堆貪官污吏，他百分之百相信，連李遠哲說民進黨貪汙愈來愈嚴重。而身為政治人物，是要用手中權力是造福還是造孽？他認為，台灣人民需要清廉、正派、有效率的政府。

韓國瑜強調，新竹是最重要的城市，有高科技、繁榮的工商業、科技廊道，如果新竹市長眼中只看著股票上市公司，忙著放煙火，忘記市民託付的神聖責任，市長要打屁股。他表示，新竹有1.2萬中低收入戶，1.8萬名身心障礙者，3萬人過得很辛苦，但林耕仁有信念，要照顧每位市民朋友。

最後韓國瑜也說出金句「新竹市長林耕仁，新竹再也無苦人，莫忘世上苦人多，新竹居然無苦人」，肯定林耕仁有「9999」含金量，一定會做最照顧的市民的市長。