資深媒體人黃揚明。

根據「年代」民調中心公布新竹市最新民調，民眾黨的高虹安支持度是29.5％，民進黨沈慧虹25.5％，國民黨林耕仁16.2％。資深媒體人黃揚明直言，「似乎還很有看頭，選前一定還有大招會出手！」

黃揚明今（11）日在臉書披露「年代」民調中心公布新竹市最新民調，詢問受訪者，「今年底的新竹市長選舉，在國民黨的林耕仁、民進黨的沈慧虹、台灣民眾黨的高虹安，在這三人當中，您可能會投票支持哪一位？」

結果顯示，會投給高虹安的有29.5％，會投給民進黨沈慧虹的佔25.5％，會投給國民黨林耕仁的有16.2％。

當問到「在林耕仁、沈慧虹、高虹安，三人當中，您比較看好誰會當選？」高虹安為33.7％，沈慧虹為26.4％，林耕仁為10.5 %。

黃揚明直言，「這樣看起來，似乎還很有看頭，選前一定還有大招會出手……」。

新竹市長選情新民調：

一、調查單位：年代民調中心。

二、調查區域：新竹市。

三、調查對象：年滿20歲以上民眾。

四、調查時間：11月8-10日。

五、調查方式：電話訪問(Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI)。

六、樣本規模：1,072位。

七、抽樣誤差：在95%信心水準之下，抽樣誤差在 ± 3.0個百分點之內。

八、抽樣方法：採用「分層隨機抽樣法」，以行政區別為分層單位。以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性。

九、資料分析：調查資料依照新竹市20歲以上母體性別、年齡、行政區等變項之人口結構進行統計加權處理。