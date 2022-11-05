桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（5日）在龜山區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以45票大幅領先，鄭運鵬則以23票居次，鄭寶清、賴香伶各拿到4票。其中張善政、鄭運鵬差距竟達22票之多。

桃園孫先生今（5日）在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清等4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以45票領先，鄭運鵬以23票居次，鄭寶清、賴香伶則各拿到4票。

選擇張善政的民眾表示，「我看他比較不會攻擊人家，比較公正」、「正直」、「人溫和，各方面學經歷不錯」、「就是欣賞他，張善政當選機率大」、「討厭民進黨」。

選擇鄭寶清的民眾認為，「鄭寶清是前立委，人就是好」。

選擇鄭運鵬的民眾表示，「對其他人比較不欣賞」、「他們那一群可以延續鄭文燦施政，希望能夠把桃園繼續用好。換別人上來，怕會斷層，又要從零開始」。