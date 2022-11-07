新竹市長選戰，異常激烈。國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安等3人角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（6日）在新竹進行「新竹市長民調大對決」街頭民調，高虹安以19票領先，沈慧虹以11票居次，林耕仁則以10票排第三。其中林耕仁、沈慧虹居然只差1票。

桃園孫先生今天（6日）在YouTube上傳「新竹市長民調大對決」街頭民調直播，列出林耕仁、沈慧虹、高虹安等3個選項，詢問「新竹市長會投誰？」結果，高虹安以19票領先，沈慧虹以11票居次，林耕仁拿到10票排第三。

選擇高虹安的民眾表示，「單方面覺得不太喜歡藍綠，要有第三個政黨來制衡一下」、「她是有點霸氣，但是她有個願景」、「她的政見覺得不錯」、「她有個很大的目標」、「知名度高」。

選擇沈慧虹的民眾認為，「比較親民」、「肯定林智堅時期的政績」、「有政黨及行政資源」、「她有行政經驗」。