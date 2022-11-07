台北市議員徐巧芯6日晚間，在臉書貼出民進黨台北市長候選人陳時中10月6日晚間6點多在頂級粵式餐廳「喆園」門外，陳時中可能微醺，與一位女性疑似牽手；對此，陳時中競總批評徐巧芯看圖說故事，意圖抹黑，指陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦。而後有臉書粉專發現，綠粉把徐巧芯和前總統馬英九的握手合照做成梗圖猛酸，該粉專忍不住嗆，「握手跟被拍到牽手，可以混為一談，真的I服了YOU」。

臉書粉專「政客爽」今(7日)PO文表示，哈哈哈哈哈哈，真的很急欸，合照握手跟被拍到牽手，可以混為一談，真的I服了YOU。

網友紛紛表示，「笑死，他們分不清是合照嗎？」、「牽手，握手，儍儍分不清楚」、「看來民進黨一直生活在馬英九的庇蔭下，不知道的還以為馬英九是民進黨的前總統」、「公開活動與私下飯局比？」、「搞不清狀況就是塔綠班。不得不說巧芯跟馬總統握手很像看到偶像的粉絲欸」。

也有網友認為，「拿跟馬英九的合照來說嘴，這個攻擊也太弱了吧！邏輯死亡，有誰不知道巧芯以前是馬辦的發言人嗎？握手超正常，這樣亂扯只是更顯得民進黨很可悲」、「沒有馬就不會選的塔綠班」。

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