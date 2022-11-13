距離年底地方大選剩不到兩周，蔡英文總統今晚出席陳時中感謝音樂會，再度為台北市長候選人陳時中加油打氣，她重申，今年的選舉，是台灣關鍵之戰。我們不只是要投給台北的進步、投給台北的發展；還要向世界證明，我們堅持國家發展的路線、守護民主自由的決心。

今晚的音樂會活動，陳時中競總主任委員、前副總統陳建仁也偕夫人到場觀賞表演，並登台為陳時中助講，拜託大家團結力量，一起支持陳時中。陳時中後援會總會長、總統府資政顏志發、立委吳思瑤、林楚茵和台北市議員候選人，也都分別擔任主持人或到場聆聽。

陳時中夫人孫琬玲也驚喜現身，擔任神秘表演嘉賓，連演三首大提琴曲目，並由民進黨青年部的國務青夥伴，一起合體演唱台語歌曲《望春風》。陳時中更上台為夫人獻花，感謝夫人對他的包容、支持，在現場支持者起鬨下，他輕輕摟住妻子的肩膀，還害羞靠上臉頰，讓許多支持者感動的頻頻拭淚。

今天演出歌手團體有：陳明章、王俊傑、詹雅雯、董事長樂團、滅火器樂團。每一首歌都是從不同角度，唱出陳時中未來對台北市的願景，還有對台北市民、台灣人民的感謝。蔡英文也在歌曲尾聲，緩緩步入活動現場，現場民眾揮舞旗幟，不斷高喊「總統好」、「總統加油」。

蔡英文致詞時開玩笑的說，本來是要晚一點來的，可是有人告訴她，「不得了了，今天晚上的音樂會，大家都哭成一團，我想這個音樂會發生什麼事情，為什麼都哭成一團。我就來看看，原來是太感動了」。

距離投票，只剩最後13天，她說，近來站在陳時中旁邊的人、挺陳時中的人越來越多，支持的力量，也越來越強。這次選舉，台北競爭真的很激烈、很膠著。最後十幾天，她要求所有曾經把票投給蔡英文的朋友。「台北市長這一局，不用猶豫、不要遲疑，唯一支持陳時中」。

蔡英文強調，今年的選舉，是台灣關鍵之戰。大家手中的一票，非常重要，「就像昨天我在凱道上說的，我們不只是要投給台北的進步、投給台北的發展；我們還要向世界證明，我們堅持國家發展的路線、守護民主自由的決心」。

她說，過去這幾年來，國際局勢發生很多變化，相信大家都感覺得到，中國對岸對台灣的軍事威脅、政治壓力，越來越大。但是，國際對台灣支持的力道，也越來越強。她要告訴大家，越是在變動的時候，我們就越要站穩腳步，展現決心。站穩腳步，就是要好好打拚經濟、努力建設，壯大台灣。

她呼籲大家少一點口水、多一點汗水，我們才能更團結、才會有韌性，才有辦法一起面對未來的挑戰。今年是24年來，我們在台北最有機會贏的一次。陳時中說，台北市長是他人生中，最後一個公職，「11月26號，讓我們一起為台灣挺身而出」。