身兼民進黨主席的總統蔡英文在臉書發文，為黨提名人助選。台大政治系教授左正東表示，蔡英文的臉書貼文，每一則關於選舉的點閱幾乎是3千多，其實是非常低的。所以人民的眼睛是雪亮的，連她的粉絲都覺醒了。

左正東19日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，為什麼今天民進黨講抗中保台，大家不再相信，大家回頭去檢視民進黨所講各種各樣的情節 、所提各式各樣的主張，都禁不起考驗。所以今天蔡英文要打「抗中保台牌」，底下的民眾馬上就會發現問題所在，而難以接受。年輕人其實血氣方剛，也非常有正義感、也非常直覺，你做得好，大家鼓掌。若做不好、講的跟你做的千差萬別，大家就不接受。

左正東接著表示，他特別注意蔡英文的臉書，她的臉書大概是全台灣政治人物粉絲數最多的，她有315萬的粉絲。最近她的貼文只要是關於選舉的每一則貼文點閱，幾乎是3千多，其實是非常低的。從一般人的粉絲數和貼文的比例來看，蔡英文這幾則點閱可說非常低，所以人民的眼睛是雪亮的，連她的粉絲都覺醒了。

左正東認為，蔡英文的粉絲可能都不想看到她講選舉了，因為蔡英文講的東西，基本上有兩件事，也反映兩個問題︰首先，蔡英文似乎有失去控制的焦慮，感覺國家不在她的控制範圍之內，沒有辦法掌握明年以後的民進黨，所以她很焦慮，因此她使盡所有力氣到所有場合去講，但是不知道她在講什麼，也沒有會引起大家回響的那個點；第二，她是一個失去高度的助選員。她甚至不是一個主帥，因為主帥要節制自己的團隊。像陳時中團隊出了很多問題，她有出來講話嗎？