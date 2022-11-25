韓團N.Flying因疫情關係時隔3年又2個多月將於明（26日）在台開唱，談到最想吃的台灣美食，成員金宰鉉透露在韓國辦見面會時，有台灣粉絲推薦他品嚐花生冰淇淋，不過一聽到會加香菜時，他馬上變臉苦笑說：「本來有點好奇，但聽到有香菜，對我來說有點困難。」

老么徐東成第一次來台灣，他聽成員們說台灣夜市有很多美食，爸爸在也特地打電話跟他說：「你要代替我吃到芒果冰、吃遍台灣美食。」徐東成還透露，來之前看了不少台灣電影，對台灣街景印象深刻。

他們透露最近有學新的中文歌，將在演唱會上獻給粉絲，至於什麼歌，他們表示先賣關子，「我們有準備大家都耳熟能詳的歌。」而金宰鉉曾翻唱過蕭敬騰的〈王妃〉、蔡依林的〈玫瑰少年〉等中文歌，現在睡前偶爾仍會聽〈王妃〉，現場還害羞清唱一句「夜太美」，展現語言天份。

而隊長李承協接連在韓劇《無法抗拒的他》、《流星》大秀精壯身材，成員們見證他的造肌過程，激讚「了不起」，也忍住吃美食，他則感性說：「我花4小時飛來台灣，聽到大家討論我的胸肌，非常地感謝。」